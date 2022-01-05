Noite de estreia para representantes capixabas na Copa São Paulo nesta quarta (5)

O Aster é o atual campeão capixaba sub-21 e enfrenta o Flamengo, nesta quarta (5), na estreia pela Copinha Crédito: Divulgação/Aster Brasil FC

A Copa São paulo de Futebol Júnior começou logo nos primeiros dias de janeiro, mas a competição começa para os representantes capixabas nesta quarta-feira (5). Os dois times do Estado, o Forte Rio Bananal e o Aster FC, enfrentam adversários complicados, em partidas noturnas nesta quarta-feira (5).

O time ribanense, tem o desafio mais complicado do dia: diante do poderoso e favorito Flamengo, a garotada do Rio Bananal entra em campo pelo grupo 29, às 21h45, na Arena Barueri, em Barueri.

Já o atual campeão capixaba sub-21 - o Aster foi campeão por W.O. devido ao não comparecimento do Forte Rio Bananal à decisão em dezembro - mede forças diante do Londrina, às 19h15, em São Bernardo. O jogo é válido pelo Grupo 22 da maior competição de base do país.

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