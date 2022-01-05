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Debutando na Copinha

Noite de estreia para representantes capixabas na Copa São Paulo nesta quarta (5)

Enquanto o Forte Rio Bananal tem logo o Flamengo pela frente, às 21h45, pela Chave 29, o Aster Brasil FC desafia o Londrina, mais cedo, às 19h15, pelo Grupo 22
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

04 jan 2022 às 21:34

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 21:34

Aster
O Aster é o atual campeão capixaba sub-21 e enfrenta o Flamengo, nesta quarta (5), na estreia pela Copinha Crédito: Divulgação/Aster Brasil FC
A Copa São paulo de Futebol Júnior começou logo nos primeiros dias de janeiro, mas a competição começa para os representantes capixabas nesta quarta-feira (5). Os dois times do Estado, o Forte Rio Bananal e o Aster FC, enfrentam adversários complicados, em partidas noturnas nesta quarta-feira (5).
O time ribanense, tem o desafio mais complicado do dia: diante do poderoso e favorito Flamengo, a garotada do Rio Bananal entra em campo pelo grupo 29, às 21h45, na Arena Barueri, em Barueri.
Já o atual campeão capixaba sub-21 - o Aster foi campeão por W.O. devido ao não comparecimento do Forte Rio Bananal à decisão em dezembro - mede forças diante do Londrina, às 19h15, em São Bernardo. O jogo é válido pelo Grupo 22 da maior competição de base do país.

MAIS JOGOS

Na primeira fase da Copinha, cada time capixaba entra em campo três vezes, sendo que o líder de cada chave avançam direto à fase eliminatória. Além do Flamengo, o Forte Rio bananal terá pela frente o Floresta (CE) e Oeste (SP). O Aster, por sua vez, ainda terá pela frente o São Bernardo e também o São Bento, ambos do interior paulista.

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