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Campeonato Capixaba

Estrela goleia o São Mateus, garante vaga e rebaixa o Atlético

Angelo, Jefferson, Thuran e Rian fizeram os gols da vitória do Alvinegro no Sumaré

Publicado em 09 de Março de 2020 às 22:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 22:42
Estrela do Norte Crédito: Fabiano Oliveira/MKT Estrela
Depois de um início ruim , quando chegou a perder os quatro primeiros jogos, o Estrela do Norte se reencontrou e, na noite desta quarta-feira, garantiu a vaga para as quartas de final do Campeonato Capixaba 2020. O feito veio com uma goleada convincente sobre o São Mateus, por 4 a 1, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.
A goleada não só confirmou o Estrela nas quartas de final como também decretou o rebaixamento do Atlético Itapemirim para a Série B Estadual. Mesmo com uma rodada para ser disputada, o Galo da Vila não tem mais chances de alcançar o Serra, primeiro time fora da zona.
Com o resultado, o Estrela do Norte chega aos 10 pontos ganhos, ultrapassa o Serra e sobe para a sétima colocação. Já o São Mateus, que sofreu a sua terceira derrota na competição, estaciona nos 11 pontos e segue na sexta posição.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo sábado com os jogos da última rodada da primeira fase. De acordo com o regulamento, todos as partidas devem ser realizadas simultaneamente, às 15h. Enquanto o Estrela do Norte visita o Serra, no Robertão, o São Mateus recebe o Real Noroeste no Sernamby.

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Os gols
Pelo volume do início do jogo, o Estrela mostrou que veio decidido a garantir a vaga. Apesar da pressão, o primeiro gol saiu apenas aos 22 minutos, em um lindo chute do meia Angelo. Aos 29, o Alvinegro ampliou com o estreante Jefferson. Dois minutos depois, o paraguaio Gonzáles diminuiu de cabeça.
No segundo tempo, o Estrela voltou a buscar o gol e chegou ao terceiro com o zagueiro Thuran, após uma falha de Ricardo, aos seis minutos. O quarto e último gol nasceu de uma grande jogada do garoto Rian, que saiu do banco de reservas. No lance, o jovem tocou na saída do goleiro e carimbou a vaga do Estrela.

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