Estrela goleia o São Mateus, garante vaga e rebaixa o Atlético

Estrela do Norte Crédito: Fabiano Oliveira/MKT Estrela

Depois de um início ruim , quando chegou a perder os quatro primeiros jogos, o Estrela do Norte se reencontrou e, na noite desta quarta-feira, garantiu a vaga para as quartas de final do Campeonato Capixaba 2020. O feito veio com uma goleada convincente sobre o São Mateus, por 4 a 1, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

A goleada não só confirmou o Estrela nas quartas de final como também decretou o rebaixamento do Atlético Itapemirim para a Série B Estadual. Mesmo com uma rodada para ser disputada, o Galo da Vila não tem mais chances de alcançar o Serra, primeiro time fora da zona.

Com o resultado, o Estrela do Norte chega aos 10 pontos ganhos, ultrapassa o Serra e sobe para a sétima colocação. Já o São Mateus, que sofreu a sua terceira derrota na competição, estaciona nos 11 pontos e segue na sexta posição.

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo sábado com os jogos da última rodada da primeira fase. De acordo com o regulamento, todos as partidas devem ser realizadas simultaneamente, às 15h. Enquanto o Estrela do Norte visita o Serra, no Robertão, o São Mateus recebe o Real Noroeste no Sernamby.

Os gols

Pelo volume do início do jogo, o Estrela mostrou que veio decidido a garantir a vaga. Apesar da pressão, o primeiro gol saiu apenas aos 22 minutos, em um lindo chute do meia Angelo. Aos 29, o Alvinegro ampliou com o estreante Jefferson. Dois minutos depois, o paraguaio Gonzáles diminuiu de cabeça.