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Campeonato Capixaba 2020

Desportiva vence o Serra e fica perto de garantir a vice-liderança no Capixaba

Locomotiva Grená faz dois gols no segundo tempo e mostra força dentro de casa. Tricolor Serrano conhece a segunda derrota consecutiva

Publicado em 07 de Março de 2020 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 18:49
Desportiva vence o Serra, na oitava rodada do Capixaba Crédito: Rikley Bonna
A Desportiva Ferroviária já entrou em campo contra o Serra, neste sábado, no Engenheiro Araripe, com a vaga assegurada na próxima fase do Campeonato Capixaba 2020. Mas faltava o 2º lugar geral, que pode garantir à Locomotiva o direito de fazer os jogos de volta das quartas de final e da semifinal em casa. E a Tiva está mais perto de atingir o objetivo após a vitória sobre a Cobra-Coral por 2 a 0, com gols de Marcos Vinícius e Dodô. Agora os grenás torcem para não haver vencedor no duelo dos xarás Rio Branco-ES x Rio Branco VN, e encara o Brancão Polenteiro no próximo sábado dependendo apenas de suas próprias forças para garantir a vice-liderança
A Locomotiva Grená engrenou mesmo no segundo tempo e abriu o placar aos seis minutos, com Marcos Vinícius. O centroavante pegou uma sobra de bola em cobrança de falta de Matheus Bidick e bateu firme pra balançar a rede. E nos minutos finais veio o segundo, com Dodô, que invadiu a área e tocou na saída de Walter pra definir o resultado.
Com a vitória, a Desportiva ficou bem perto de garantir o 2º lugar geral na 1ª fase, chegando aos 16 pontos ganhos. Já o Serra estaciona na 7ª posição, com apenas oito pontos, e ainda pode ser ultrapassado pelo Estrela do Norte, que encara o São Mateus na segunda-feira.

Próximos jogos

Na última rodada da 1ª fase, a Desportiva Ferroviária volta a campo no próximo sábado, às 15h, quando encara o Rio Branco VN, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Já o Serra também joga nos mesmos dia e horário contra o Estrela do Norte. O jogo acontece no Robertão, em Serra Sede.

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