Desportiva vence o Serra e fica perto de garantir a vice-liderança no Capixaba

Desportiva vence o Serra, na oitava rodada do Capixaba Crédito: Rikley Bonna

A Desportiva Ferroviária já entrou em campo contra o Serra, neste sábado, no Engenheiro Araripe, com a vaga assegurada na próxima fase do Campeonato Capixaba 2020. Mas faltava o 2º lugar geral, que pode garantir à Locomotiva o direito de fazer os jogos de volta das quartas de final e da semifinal em casa. E a Tiva está mais perto de atingir o objetivo após a vitória sobre a Cobra-Coral por 2 a 0, com gols de Marcos Vinícius e Dodô. Agora os grenás torcem para não haver vencedor no duelo dos xarás Rio Branco-ES x Rio Branco VN, e encara o Brancão Polenteiro no próximo sábado dependendo apenas de suas próprias forças para garantir a vice-liderança

A Locomotiva Grená engrenou mesmo no segundo tempo e abriu o placar aos seis minutos, com Marcos Vinícius. O centroavante pegou uma sobra de bola em cobrança de falta de Matheus Bidick e bateu firme pra balançar a rede. E nos minutos finais veio o segundo, com Dodô, que invadiu a área e tocou na saída de Walter pra definir o resultado.



Com a vitória, a Desportiva ficou bem perto de garantir o 2º lugar geral na 1ª fase, chegando aos 16 pontos ganhos. Já o Serra estaciona na 7ª posição, com apenas oito pontos, e ainda pode ser ultrapassado pelo Estrela do Norte, que encara o São Mateus na segunda-feira.



Próximos jogos