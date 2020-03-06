Copa do Brasil Sub-20: Serra faz peneira e planeja amistosos antes da estreia

Alan Muzi continua no comando da equipe Serrana Crédito: Rafael Chaves/Serra FC

O Serra tem mais um compromisso em competições no ano de 2020. Dessa vez o sub-20, atual campeão capixaba da categoria, entra na disputa da Copa do Brasil Sub-20. A equipe já está em preparação para o jogo da primeira fase, contra o Palmeiras, atual campeão da competição.

O primeiro campeonato do Tricolor Serrano neste ano foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que a equipe se despediu na segunda fase. Chave virada, o clube buscou se reforçar para a nova disputa, e no último sábado (29), aconteceu a seletiva visando completar o elenco. O técnico da equipe, Alan Muzi, comentou sobre essa seleção inicial.

"A avaliação acontece por etapas, nesta primeira, cerca de 15 atletas foram selecionados. Nas fases seguintes vamos avaliando os potenciais dos jogadores dentro do elenco, em suas determinadas posições. Mas não só para o elenco do sub-20 que serve essa avaliação, caso ocorra de um jogador se destacar, nada impede do clube ficar com ele para este ano."

Com quase três semanas de trabalho em preparação para a Copa do Brasil, a equipe manteve cerca de dez atletas que jogaram a Copinha, como os meias Buá e Alemão, e o lateral-esquerdo Maicon. Já os novos jogadores serão avaliados não só para a competição, mas sim para o restante do ano. "Temos como meta renovar nosso elenco. Vários atletas subiram para o profissional ou estouraram a idade. Mas, claro, a ideia é também dar oportunidade para aqueles jovens que sempre vinham pedindo uma chance na equipe. Jovens da região (Serra) mesmo, da Grande Vitória, do interior e dos estados que fazem divisa conosco, vieram para essa seletiva", pontuou Muzi.

Elenco do Serra, na Copa São Paulo Jr. de 2020 Crédito: Serra FC/Arquivo pessoal

Jogos de preparação

De acordo com o treinador, o time fará três amistosos antes do início da competição. O primeiro será contra o Porto Vitória, equipe que é pentacampeã sub-17 da Copa Espirito Santo, na próxima terça-feira (10), em Carapebus, na Serra. Além de se restringir a jogos com equipes de base, o clube planeja fazer jogos contra times profissionais que estão disputando a Série B do Campeonato Capixaba.

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