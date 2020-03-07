Vitória-ES faz 12 no Linhares e segue 100% no Capixaba 2020

Vitória-ES goleia o Linhares Crédito: Vitor Nicchio/Vitória-ES

Classificado por antecipação para as quartas de final do Campeonato Capixaba 2020, o Vitória-ES recebeu o Linhares em busca de bater o recorde de triunfos consecutivos no século 21. Mas, na tarde deste sábado, no estádio Salvador Costa, o clube Alvianil foi muito mais além do recorde, que era do Rio Branco, de sete. Mesmo com um time praticamente formado por reservas, o Vitória massacrou o frágil Linhares, por 12 a 0.

O meio de campo Léo Gonçalves foi grande destaque da goleada histórica do Vitória, ao marcar três gols. Com isso, o camisa 21 do Alvianil agora assumiu a liderança da artilharia do Campeonato Capixaba com cinco gols.

Além dos três gols de Léo Gonçalves, também balançaram as redes: Jarles Baiano, fez dois, Elivelton, Léo Alves, Thiago, Vitinho, Chiquinho e Ramon. Ainda teve um gol contra do linharense Carlinhos.



Placar improvisado

Quando o Vitória fez o 10º gol, o garoto do placar teve que improvisar o número 1 feito com fita isolante. Após a partida, o clube já estuda inserir um segundo dígito no seu placar manual.

Placar de fita no Salvador Costa Crédito: Sidney Magno Novo

Próximos jogos

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo sábado com os jogos da última rodada da primeira fase. De acordo com o regulamento, todos os jogos devem ser realizados simultaneamente, às 15h. Enquanto o Vitória-ES enfrenta o Atlético Itapemirim, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o Linhares visita o Rio Branco-ES, no Kleber Andrade, em Cariacica.

