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Ubu

Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados

Terminal de Ubu, em Anchieta, registrou crescimento de 83% no segundo mês do ano, movimentando 1,4 milhão de toneladas de minério de ferro

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 14:46

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

13 abr 2026 às 14:46
Porto de Ubu, em Anchieta, no litoral sul do ES
Porto de Ubu, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Antaq
Porto de Ubu, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, teve o maior crescimento na movimentação de cargas no país no mês de fevereiro deste ano considerando os terminais privados. O porto movimentou 1,4 milhão de toneladas, o que representa um aumento de 83% na comparação com fevereiro de 2025. As informações são da Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (Antaq).
Operado pela Samarco, o terminal de Ubu é responsável pelo escoamento de pelotas de minério de ferro produzidas pela mineradora. Atualmente, a Samarco está no processo de crescimento da sua produção, tendo alcançado em 2025 produção recorde anual de 15,1 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro. Segundo a empresa, esse foi o maior volume desde 2020, ano em que a empresa voltou a operar depois do rompimento da barragem em Mariana (MG), ocorrido em 2015.
No Espírito Santo, a movimentação portuária em fevereiro chegou a 9,7 milhões de toneladas, um crescimento de 28,19% em relação ao período anterior, segundo dados da Antaq. O terminal com maior volume de cargas foi o Terminal de Tubarão, da Vale, com 5,9 milhões de toneladas, alta de 30,28%. Em seguida, vem Ubu. A movimentação dos terminais privados alcançou 67,7 milhões de toneladas de cargas em fevereiro - representando um crescimento de 8,9% no comparativo com 2025.
Em todo o país, o setor de portos e hidrovias fechou fevereiro com resultados positivos na navegação, registrando uma movimentação total de 101,0 milhões de toneladas. O volume representa alta de 3,78% em comparação com o período anterior.
Em se tratando dos tipos de carga, o granel líquido teve um aumento de 11,2%, alcançando 26,9 milhões de toneladas. A carga conteinerizada também demonstrou bom desempenho, com um aumento de 10,2% na movimentação de 12,4 milhões de toneladas, e um crescimento de 14,1% em unidades equivalentes a vinte pés, totalizando 1,2 milhão de TEUs. As cargas de granel sólido cresceram 0,2%, somando 57 milhões de toneladas.
Mercadorias específicas apresentaram desempenhos expressivos. O carvão mineral registrou um aumento de 48,8%, com 1,6 milhão de toneladas movimentadas. O sal cresceu 39,1%, atingindo 741 mil toneladas, e o óleo bruto de petróleo teve um acréscimo de 16,2%, com 17,7 milhões de toneladas.

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