Rio Branco VN vence, passa o Rio Branco e sobe na tabela do Capixaba

Rio Branco x Rio Branco de Venda Nova Crédito: Reprodução/FES

Em 2019, Rio Branco VN e Rio Branco-ES fizeram o jogo de abertura do Campeonato Capixaba, que terminou em 0 a 0. Pouco mais de um ano depois, na tarde deste domingo, os dois times ficaram frente a frente novamente no Kleber Andrade, pelo Estadual 2020. No "tira-teima" do duelo de Rio Brancos, o de Venda Nova do Imigrante levou a melhor e venceu por 3 a 1.

Após um primeiro tempo igual e com poucas chances para ambos os lados, a rede balançou na etapa final. Aos cinco minutos Marcudinho abriu o placar depois de uma erro de saída de bola do Rio Branco-ES. O Capa-Preta empatou aos 10 com Nildo, recebendo uma assistência de calcanhar de Ronicley. Na saída da bola, aos 11, Rafael Castro fez de cabeça o segundo gol do Rio Branco VN. E, aos 34, Marcudinho garantiu a vitória do time de Venda Nova.

Com o resultado, o Rio Branco de Venda Nova chega aos 15 pontos e sobe para a terceira colocação. O Rio Branco-ES estaciona nos 12 pontos, mas cai para a quinta posição, com o triunfo do Real Noroeste.