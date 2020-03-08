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Campeonato Capixaba

Rio Branco VN vence, passa o Rio Branco e sobe na tabela do Capixaba

Com dois gols de Marcudinho e um de Rafael Castro, Brancão Polenteiro leva a melhor no Kleber Andrade

Publicado em 08 de Março de 2020 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 17:43
Rio Branco x Rio Branco de Venda Nova Crédito: Reprodução/FES
Em 2019, Rio Branco VN e Rio Branco-ES fizeram o jogo de abertura do Campeonato Capixaba, que terminou em 0 a 0. Pouco mais de um ano depois, na tarde deste domingo, os dois times ficaram frente a frente novamente no Kleber Andrade, pelo Estadual 2020. No "tira-teima" do duelo de Rio Brancos, o de Venda Nova do Imigrante levou a melhor e venceu por 3 a 1.
Após um primeiro tempo igual e com poucas chances para ambos os lados, a rede balançou na etapa final. Aos cinco minutos Marcudinho abriu o placar depois de uma erro de saída de bola do Rio Branco-ES. O Capa-Preta empatou aos 10 com Nildo, recebendo uma assistência de calcanhar de Ronicley. Na saída da bola, aos 11, Rafael Castro fez de cabeça o segundo gol do Rio Branco VN. E, aos 34, Marcudinho garantiu a vitória do time de Venda Nova.
Com o resultado, o Rio Branco de Venda Nova chega aos 15 pontos e sobe para a terceira colocação. O Rio Branco-ES estaciona nos 12 pontos, mas cai para a quinta posição, com o triunfo do Real Noroeste.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo sábado com os jogos da última rodada da primeira fase. De acordo com o regulamento, todos os jogos devem ser realizados simultaneamente, às 15h. Enquanto o Rio Branco-ES recebe o Linhares, no Kleber Andrade, em Cariacica, o Rio Branco VN enfrenta a Desportiva Ferroviária, no Olímpio Perim.

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