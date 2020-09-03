Futebol

Em jogo de oito gols, Flamengo vence o Bahia fora de casa

Pedro (2), Arrascaeta (2) e Everton Ribeiro marcaram para o Fla, enquanto Élber, Rodriguinho e Daniel descontaram para o Bahia

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 22:40

Redação de A Gazeta

02 set 2020 às 22:40
A imagem mostra os jogadores do Flamengo comemorando o gol. Pedro, no centro, apontando para cima.
Em jogo de 8 gols, Flamengo vence o Bahia em Pituaçu Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após um início de Brasileiro que deixou seu torcedor cheio de desconfiança, o Flamengo goleou o Bahia por 5 a 3 nesta quarta-feira (2), em atuação que cria a expectativa de que o Rubro-Negro volte a apresentar o futebol dominante da última temporada, mas agora sob o comando do técnico espanhol Domènec Torrent, e não mais do português Jorge Jesus.
Jogando no estádio de Pituaçu, a equipe carioca foi muito favorecida ao conseguir abrir o placar logo no primeiro minuto do confronto, o que lhe garantiu tranquilidade para o restante do jogo. O zagueiro Lucas Fonseca recuou mal para o goleiro Anderson, e Pedro aproveitou para marcar de carrinho.
A equipe da Gávea continuou pressionando, criando boas oportunidades. E em uma delas, aos 16 minutos, Pedro voltou a marcar, agora após boa trama coletiva que terminou com finalização colocada.
Aos 31 o Bahia ensaia uma reação, quando desconta com Rodriguinho, que marcou após receber passe de Gilberto. Porém, seis minutos depois o Flamengo chegou ao terceiro. Everton Ribeiro cruza para o uruguaio Arrascaeta fazer um belo gol de peixinho.

O jogo continua movimentado, e o Bahia chegou ao segundo um pouco antes do intervalo. Élber aproveitou falha de Gabriel Batista para deixar o seu. 3 a 2 para os visitantes ao final da etapa inicial.
Se no primeiro tempo o Bahia ainda tentou equilibrar a partida, na segunda o Flamengo foi muito dominante, e chegou ao quarto logo aos 2 minutos com Everton Ribeiro, com chute que encobriu o goleiro Anderson.
Porém, o Flamengo de 2020 jogava como o de 2019 e queria mais. E o quinto gol saiu aos 5 minutos. Arrascaeta marcou mais uma vez, agora após tabelar com Pedro Rocha. Contudo, no finalzinho, aos 44, Daniel marcou o terceiro gol da equipe da casa.
Importante vitória de goleada para o Flamengo, que dá mais tranquilidade para o técnico Domènec Torrent trabalhar.

