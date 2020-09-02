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Atletas do Palmeiras comemoram convocação para Seleção

Camilinha, Ary Borges e Isabella foram chamadas para período de treinamento da Seleção Brasileira Feminina na Granja Comary. Foco é a preparação para os Jogos de Tóquio...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 20:16

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 20:16
Crédito: Camilinha, Ary Borges e Isabella foram chamadas para a Seleção Brasileira (Divulgação/Palmeiras
Camilinha, Ary Borges e Isabella foram convocadas pela técnica Pia Sundhage para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. O foco é a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para o ano que vem por conta da pandemia.
- Estou muito feliz, é a realização de mais um sonho! Fui pega um pouco de surpresa, acho que isso aumenta ainda mais a felicidade. Creio que chegar na seleção é consequência do que eu faço aqui no Palmeiras. Ser recompensada dessa forma, com uma convocação é algo muito especial para mim. Fico muito feliz em poder defender a seleção. Agradeço a Deus e espero que seja a primeira de muitas - comentou Ary Borges.Camilinha também festejou a chance de poder participar dos treinos do Brasil:
- As expectativas são as melhores possíveis, já que estava há mais de um ano sem ir (para a Seleção). É muito importante para mim, é bom voltar ao Brasil, fazer um bom jogo contra a Ponte e receber uma notícia dessas. Obviamente a minha cabeça está voltada para os nossos próximos jogos, mas quando eu chegar lá, vou trabalhar muito para permanecer - disse Camilinha.
Isabella foi outra atleta que exaltou a chance de voltar a fazer parte do grupo selecionável, lembrando que Pia chamou somente atletas que atuam no país.
- Eu estou mega feliz, animada e motivada por ter o meu trabalho reconhecido. Estou focada em querer melhorar cada vez mais e, ter essa oportunidade me deixa ainda mais feliz para buscar crescimento. Minha expectativa é a melhor possível, espero contribuir com o que sei, aprender e fazer um bom trabalho com o grupo nesse período de convocação - disse Isabella.

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