Atletas do Palmeiras comemoram convocação para Seleção

Crédito: Camilinha, Ary Borges e Isabella foram chamadas para a Seleção Brasileira (Divulgação/Palmeiras

Camilinha, Ary Borges e Isabella foram convocadas pela técnica Pia Sundhage para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. O foco é a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para o ano que vem por conta da pandemia.

- Estou muito feliz, é a realização de mais um sonho! Fui pega um pouco de surpresa, acho que isso aumenta ainda mais a felicidade. Creio que chegar na seleção é consequência do que eu faço aqui no Palmeiras. Ser recompensada dessa forma, com uma convocação é algo muito especial para mim. Fico muito feliz em poder defender a seleção. Agradeço a Deus e espero que seja a primeira de muitas - comentou Ary Borges.Camilinha também festejou a chance de poder participar dos treinos do Brasil:

- As expectativas são as melhores possíveis, já que estava há mais de um ano sem ir (para a Seleção). É muito importante para mim, é bom voltar ao Brasil, fazer um bom jogo contra a Ponte e receber uma notícia dessas. Obviamente a minha cabeça está voltada para os nossos próximos jogos, mas quando eu chegar lá, vou trabalhar muito para permanecer - disse Camilinha.

Isabella foi outra atleta que exaltou a chance de voltar a fazer parte do grupo selecionável, lembrando que Pia chamou somente atletas que atuam no país.