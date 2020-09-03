Com um a menos, Fluminense só empata com o Atlético-GO no Maracanã

Fluminense e Atlético-GO empataram em 1 a 1 no Maracanã Crédito: Lucas Mercon/Fluminense

O Fluminense recebeu o Atlético-GO no estádio do Maracanã nesta quarta-feira (2) e empatou em 1 a 1 em jogo no qual atuou a maior parte do tempo com 10 jogadores.

O Tricolor das Laranjeiras abriu o placar logo aos 6 minutos de partida. E foi um golaço. Nenê cruza para a área, onde o centroavante Evanílson acerta um belo voleio no ângulo para vencer o goleiro Jean.

Mas o Fluminense vê a sua situação complicar, com a expulsão do volante Hudson ainda aos 39 minutos do primeiro tempo. O jogador derruba Renato Kayzer em jogada de contra-ataque e recebeu seu segundo amarelo no jogo.

Mesmo com um jogador a menos, o Tricolor conseguiu segurar a vantagem até o intervalo. Porém, na etapa final o Atlético-GO aproveitou a vantagem numérica e tomou conta do confronto.

E esse domínio se transformou no gol do empate aos 33 do segundo tempo, quando Michel Araújo perde a bola na defesa para Chico, que cruza para Renato Kayzer fazer de cabeça.