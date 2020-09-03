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Futebol

Com um a menos, Fluminense só empata com o Atlético-GO no Maracanã

Tricolor teve Hudson expulso aos 39 minutos do primeiro tempo; Nenê marcou pelo Fluminense e Renato Kayzer empatou para o Atlético-GO

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 21:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 21:49
A imagem mostra jogadores do Fluminense e do Atlético-GO disputando a bola
Fluminense e Atlético-GO empataram em 1 a 1 no Maracanã Crédito: Lucas Mercon/Fluminense
O Fluminense recebeu o Atlético-GO no estádio do Maracanã nesta quarta-feira (2) e empatou em 1 a 1 em jogo no qual atuou a maior parte do tempo com 10 jogadores.
O Tricolor das Laranjeiras abriu o placar logo aos 6 minutos de partida. E foi um golaço. Nenê cruza para a área, onde o centroavante Evanílson acerta um belo voleio no ângulo para vencer o goleiro Jean.
Mas o Fluminense vê a sua situação complicar, com a expulsão do volante Hudson ainda aos 39 minutos do primeiro tempo. O jogador derruba Renato Kayzer em jogada de contra-ataque e recebeu seu segundo amarelo no jogo.

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Mesmo com um jogador a menos, o Tricolor conseguiu segurar a vantagem até o intervalo. Porém, na etapa final o Atlético-GO aproveitou a vantagem numérica e tomou conta do confronto.
E esse domínio se transformou no gol do empate aos 33 do segundo tempo, quando Michel Araújo perde a bola na defesa para Chico, que cruza para Renato Kayzer fazer de cabeça.
O Fluminense ainda tentou retomar a vantagem, mas não teve força para fazer o segundo.

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