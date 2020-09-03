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STJD denuncia Gatito por chute na cabine do VAR e goleiro do Botafogo pode pegar até 180 dias de suspensão

Além do gancho, jogador terá que pagar uma multa entre R$ 100 e R$ 100 mil e indenização dos custos pelo dano causado. A data do julgamento ainda não foi agendada...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 21:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 21:08
Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!
Nesta quarta-feira, o goleiro Gatito Fernández foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter chutado a cabine do VAR após o jogo contra o Internacional.
O jogador pode pegar de 30 a 180 dias de suspensão, além de uma multa podendo variar entre R$ 100 e R$ 100 mil e indenização dos custos pelo dano causado. A data para julgamento do processo ainda será agendada.
Confira o comunicado da Procuradoria do STJD:​ - Art. 219. Danificar praça de desportos, sede ou dependência de entidade de prática desportiva. PENA: suspensão de 30 a 180 dias, podendo ser cumulada com multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além de indenização pelos danos causados, a ser fixada pelo órgão judicante competente. Subsidiariamente, no entanto, caso não se entenda pela aplicação do referido dispositivo, a grave conduta do denunciado é um nítido exemplo de ação que ultrapassa o limite da razoabilidade tolerável e que, independente das razões que o tenham motivado a adotar tal postura, em nada condiz com a disciplina e, muito menos, com a ética desportiva, razão pela qual, no mínimo, resta evidenciada a prática tipificada no art. 258 do CBJD - justificou a Procuradoria.

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