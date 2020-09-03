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futebol

Sampaio Corrêa busca empate com o CRB e soma primeiro ponto na Série B

Time do Maranhão abriu o placar, levou a virada e conseguiu o empate na reta final confronto...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 21:02

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 21:02
Crédito: Reprodução/Premiere
No Rei Pelé, CRB e Sampaio Corrêa protagonizaram um jogo repleto de emoção, que terminou empatado por 2 a 2. Com o resultado, o Galo fica na 6ª colocação, com 12 pontos. A Bolívia é a lanterna, com 1 ponto.Na próxima rodada, o CRB visita o Cruzeiro, no Mineirão. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa encara o América-MG, no Independência.
O jogo
As furadas marcaram o início do jogo entre CRB e Sampaio Corrêa. Se pelo lado da Bolívia André Luis falhou na hora do chute, o Galo viu Diego Torres furar de maneira bizarra na marca do pênalti.
Apesar da superioridade técnica, o CRB não conseguiu envolver o Sampaio e o duelo ficou truncado. Melhor para o time do Maranhão, que aproveitou a sua chance e abriu o placar. Na jogada de Caio Dantas, a bola sobrou limpa com Marcinho, que mandou para dentro da rede, 1 a 0.
Logo nos minutos iniciais da etapa final o CRB chegou ao empate. Após a zaga tirar o cruzamento Magno Cruz, a bola sobrou limpa com Igor, que pegou de primeira e estufou as redes, 1 a 1.
O gol animou o Galo, que começou a rondar a grande área, mas cedia espaços na defesa. Em descida do Sampaio, Luis Gustavo saiu na cara do goleiro, mas chutou para fora.
A virada veio aos 31 minutos. Bill arriscou de longe e acertou o cantinho de Neguete, que pulou atrasado e viu ela morrer no barbante, 2 a 1.Valente, o Sampaio apostou na bola parada e conseguiu o empate. Léo Gamalho cabeceou para trás, Victor Souza deu rebote e Joécio marcou presença para deixar tudo igual, 2 a 2.
No desespero de tentar o gol nos acréscimos, o Galo jogou a bola para dentro da grande área e criou boas oportunidades, mas faltou capricho na hora de finalizar.

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