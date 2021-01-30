De carro, torcedores saem do interior do ES para irem à final da Libertadores

O santista Cláudio e o palmeirense Edmilson foram dois dos pouquíssimos torcedores sorteados para assistirem à final da Libertadores no Maracanã Crédito: Acervo Pessoal

Um dos maiores palcos do futebol mundial, o Maracanã está acostumado a receber as grandes decisões do esporte sempre com casa cheia. Mas neste sábado (30), o estádio vai ficar marcado pela falta de torcedores na final da Copa Libertadores , entre os clubes brasileiros Palmeiras e Santos. Em função da pandemia do coronavírus , pouquíssimas testemunhas vão poder acompanhar de perto a decisão. Entre esses privilegiados, estarão dois amigos de Aracruz , no Norte do Espírito Santo, que conseguiram convites para a partida.

Só que durante os 90 minutos, a amizade vai dar lugar à rivalidade. Naturais de São Paulo e moradores da cidade capixaba, Cláudio é torcedor do Peixe e Edmilson é palmeirense. Animados para acompanhar este momento histórico, eles partiram na noite desta sexta-feira (29). “Saímos de Aracruz às 18h, o carro vai ficar em Vitória e seguiremos em um ônibus para o Rio”, relatou o palestrino. A previsão de chegada na cidade da partida é no início da manhã deste sábado decisivo. Os amigos trabalham juntos no Hospital São Camilo, principal unidade de saúde de Aracruz.

Chegando ao Rio de Janeiro, eles ainda terão que retirar os convites que conseguiram por meio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “Estávamos assistindo à última semifinal da Libertadores entre Santos e Boca Júniors e, com a confirmação de Palmeiras e Santos na final, mandamos uma mensagem para um amigo contando o quanto queríamos estar no Maracanã, nessa decisão épica e histórica. Pedimos, mas não imaginávamos que daria certo. Quando veio a solicitação para enviarmos os documentos foi emocionante”, lembra Edmilson.

Acompanhados de um amigo, os torcedores deixaram Aracruz na noite da última sexta (29) e seguiram de ônibus em direção ao Rio Crédito: Acervo Pessoal

PALMEIRENSE VAI PERDER O ANIVERSÁRIO DA NETA

Convites garantidos, passagem reservada, camisas do Palmeiras separadas, estava tudo pronto para o Edmilson acompanhar a partida histórica. Certo? Não. O aniversário da neta também estava marcado para este sábado, mesmo dia da final. O torcedor optou por acompanhar a partida, mas explicar a decisão para a família não foi uma tarefa fácil.

“Sábado é aniversário da minha neta e faremos uma confraternização, com a família reunida. Eu faltarei ao aniversário da minha própria neta, que estamos organizando há seis meses”, afirma o torcedor.

O palmeirense ainda afirma que até já fez outras loucuras pelo time do coração, mas que essa vai ser a maior delas. “Depois dessa que estou vivendo, as outras serão meras lembranças”, se diverte o torcedor do Verdão.

EXPECTATIVA PARA A FINAL

Prestes a viver um momento histórico com o time do coração, os dois torcedores estão otimistas para a final. “Não será fácil, mas acredito na vitória do Santos. Meu palpite é de 2 a 0. Isso vai levar o time a ser o maior clube brasileiro em títulos da Libertadores”, afirmou Cláudio. Ele está confiante no desempenho dos atacantes Marinho e Soteldo.

O palmeirense não quis arriscar um placar para grande decisão, mas também demonstrou confiança. “Palmeiras e Santos farão a final com paridade de armas, mas creio em um jogo tenso e definido nos detalhes que, é claro, espero ser para o lado Verde da força”, brincou. Pelo lado do seu time, ele conta com a força do goleiro Weverton. “Ele é, sem dúvida, o grande pilar desse time”, afirmou.

HISTÓRIA DE AMOR PELOS CLUBES

Vivendo há 16 anos em Aracruz, Edmilson Dimy nunca deixou de lado a sua paixão pelo Palmeiras e mesmo de longe não perde uma partida do Verdão. Essa paixão começou na infância e contrariou até o pai. “Como a maioria das famílias paulistas, a minha se divide em palmeirenses e corintianos. O meu pai torcia para o time do Parque São Jorge, mas eu, mesmo nascendo e crescendo em uma época em que o Palmeiras ganhou poucos títulos, nasci esverdeado. Foi o Palmeiras que me escolheu”, lembra o torcedor.

Também nascido em São Paulo, o Cláudio Amorim veio morar recentemente em Aracruz, mas não esquece das raízes santistas. “Meu pai, tios e primos são todos santistas. Cresci nesse ambiente, torcendo pro Santos, sofrendo”, afirmou.

Para dar sorte em busca do quarto título da Libertadores, Cláudio conta com um amuleto que conseguiu em agosto de 2019, uma camisa autografada pelo maior jogador da história do futebol e ídolo do Alvinegro Praiano, o Rei Pelé.