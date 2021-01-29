Torcedores capixabas de Santos e Palmeiras contam as horas para a final da Libertadores

O palmeirense Djan Braguinia e o santista Elton Lyrio vivem a expectativa da inédita final paulista da Libertadores da América Crédito: Arquivo pessoal

Neste sábado (30), os arquirrivais Palmeiras e Santos entram em campo, no Maracanã, no Rio de Janeiro para uma final histórica da Libertadores da América por vários motivos: o primeiro por ser uma inédita decisão paulista na competição mais importante do continente. A segunda, por não ter a presença em massa de torcida - apenas alguns poucos privilegiados poderão acompanhar in loco a este jogão.

É justamente esta ausência do calor que emana das arquibancadas que "une" os dois capixabas torcedores de cada equipe. O jornalista santista Elton Lyrio, de 31 anos, e o portuário palmeirense Djan Braguinia, de 33, compartilham do mesmo sentimento. Por conta da pandemia do novo coronavírus, eles terão de torcer à distância e assistirão ao jogo pela televisão. Nada, porém, que diminua o otimismo de ambos.

SURPRESA

Para o santista, a final de sábado deve ser encarado como o último jogo do ano para o Alvinegro praiano, já que no Brasileirão o time pouco pode fazer nesta reta final. Mas a campanha até certo ponto surpreendente na Libertadores enche o torcedor de esperança na conquista do tetracampeonato continental.

O Peixe era apontado até por alguns dos próprios torcedores como candidato a brigar para não cair e encerrar a participação na Libertadores contra qualquer time mais forte no papel. Em ano que teve pandemia, corte de salário, jogadores entrando na Justiça, presidente sofrendo impeachment, proibição de contratação, lesão grave de um dos principais jogadores do time e ainda uma contratação infeliz de um ídolo condenado pela Justiça italiana, ainda assim deu certo e estamos na final. Confio muito em Marinho, que está iluminado, e também no Soteldo. No geral, o Santos tem um bom conjunto. Creio em um 2 x 1 tenso, sofrido e com contornos dramáticos", disse o santista.

A poucos dias da grande decisão, o gramado do Maracanã está impecável para Palmeiras e Santos disputarem a grande decisão no próximo sábado (30) Crédito: Divulgação/Maracanã

INCOMODADO

Se o Santos luta para chegar à quarta conquista, o Palmeiras persegue há anos o bicampeonato. A única vez em que levantou o troféu mais desejado da América Latina foi ainda em 1999 e lá se vão mais de duas décadas de espera por um novo título. No rival, o tricampeonato ocorreu em 2011, o que torna mantém a "carência" mais controlada para o time do litoral paulista.

Quando o Verdão sagrou-se campeão, Djan tinha apenas 13 anos, mas aquela noite histórica o marcou. Desde então ele e os demais palestrinos vislumbram ma nova conquista. Para piorar, todos os três grandes rivais estaduais conseguiram chegar onde o Palmeiras deseja estar: no alto do pódio.

"Minha expectativa está muito grande para o jogo mais importante das últimas duas décadas do Palmeiras. Estou confiante no título. Acredito que o time está bem arrumado e evoluiu muito desde a saída de Luxemburgo que fez um trabalho ruim, apesar do título Paulista. O português Abel Ferreira tem muito mérito, independente do que venha a acontecer porque em apenas 3 meses de trabalho colocou o time nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, além de manter o time entre os primeiros do Brasileiro - que já deixou de ser prioridade há algumas rodadas. Acredito num placar de 2x1 para o Palmeiras, em um jogo muito disputado", disse o portuário.