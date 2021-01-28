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futebol

Santos consegue liberação e terá Alison na final da Libertadores

Jogador segue testando positivo para Covid, mas já cumpriu quarentena obrigatória...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 15:39

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 15:39
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Cuca e o torcedor santista receberam uma grande notícia nesta quinta-feira. A Conmebol aceitou o argumento jurídico utilizado pelo Santos para a liberação do volante Alison e o capitão do Peixe estará à disposição para a decisão da Libertadores. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO capitão do Peixe testou positivo no dia 15 de janeiro e voltou aos treinos na segunda-feira, depois de cumprir os 10 dias de quarentena. No entanto, a presença dele na partida ainda era incerta até essa decisão da Conmebol.Alison cumpriu todos os protocolos da Conmebol, mas testou positivo no último teste de PCR. O Santos argumentou com a entidade que o volante não tem mais sintomas, nem chance de transmitir, sendo um falso positivo.
O volante deve ser titular do Santos na final contra o Palmeiras. Só não começa jogando se não tiver nas condições físicas ideias. A partida decisiva da Libertadores será nesta sábado, 17h, no Maracanã.
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