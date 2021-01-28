Palmeiras treina no estádio Nilton Santos, no Rio, visando final da Libertadores

Crédito: César Greco/Palmeiras

Na tarde desta quinta-feira (28), o Palmeiras foi ao bairro do Engenho de Dentro para fazer realizar o primeiro treino no estádio Nilton Santos, que será a casa palmeirense até sábado, dia da final da Libertadores.

> Lembre o caminho do Verdão até a final na tabela da LibertadoresAbel Ferreira e sua comissão técnica lideraram treinos técnicos e táticos, além de atividades com foco em bola parada (ofensiva e defensiva) e cobranças de falta.

Os lesionados Wesley e Luan Silva, cumprindo cronograma, acompanharam o elenco, juntamente com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, na lateral do gramado.