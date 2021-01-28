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futebol

Palmeiras treina no estádio Nilton Santos, no Rio, visando final da Libertadores

Abel Ferreira comandou atividades com bola para dar sequência à preparação para sábado
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LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 20:07

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 20:07

Crédito: César Greco/Palmeiras
Na tarde desta quinta-feira (28), o Palmeiras foi ao bairro do Engenho de Dentro para fazer realizar o primeiro treino no estádio Nilton Santos, que será a casa palmeirense até sábado, dia da final da Libertadores.
> Lembre o caminho do Verdão até a final na tabela da LibertadoresAbel Ferreira e sua comissão técnica lideraram treinos técnicos e táticos, além de atividades com foco em bola parada (ofensiva e defensiva) e cobranças de falta.
Os lesionados Wesley e Luan Silva, cumprindo cronograma, acompanharam o elenco, juntamente com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, na lateral do gramado.
Antes da final da Libertadores, o Palmeiras ainda treinará no estádio nesta sexta-feira (29), após entrevistas coletivas de Abel Ferreira e Gustavo Gómez, quando também fará o reconhecimento do gramado do Maracanã. A partida contra o Santos está marcada para sábado, às 17h (horário de Brasília).

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