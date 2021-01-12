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Brasileiros buscam vaga

Conmebol anuncia final da Libertadores às 17 horas, dia 30, no Maracanã

O anúncio foi feito nesta terça pela Conmebol, que revelou também a não presença de público e o cumprimento dos protocolos sanitários para tentar evitar a propagação do novo coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2021 às 16:18

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 16:18

Estádio do Maracanã
Estádio do Maracanã será palco da grande final, que pode ser totalmente brasileira Crédito: Pixabay
A final única da edição 2020 da Copa Libertadores será disputada às 17 horas (horário de Brasília), em 30 de janeiro, no Maracanã, no Rio. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, pela Conmebol, que revelou também a não presença de público e o cumprimento rígido dos protocolos sanitários para tentar evitar a propagação do novo coronavírus.
Palmeiras e River Plate decidem uma das vagas na final, nesta terça-feira, no Allianz Parque. No primeiro duelo, na Argentina, o time de Palestra Itália venceu por 3 a 0. O outro time finalista será conhecido nesta quarta-feira, quando Santos e Boca Juniors vão se enfrentar na Vila Belmiro. No jogo de ida, em La Bombonera, houve empate sem gols.
O jogo decisivo da Libertadores deverá ser visto por cerca de 200 países. O Reino Unido poderá assistir por intermédio do canal BBC, que também adquiriu os direitos de transmissão de outros seis jogos da Libertadores. Os fãs mexicanos também poderão acompanhar, assim como o fizeram nos jogos das semifinais.
Esta será a segunda vez que a Libertadores será decidida em apenas um jogo. A primeira foi em 2019, quando Flamengo e River Plate jogaram pelo título sul-americano, em Lima, no Peru, com triunfo da equipe brasileira, por 2 a 1, em uma virada histórica.
Naquela oportunidade, cerca de 700 jornalistas, de 28 países, se credenciaram para acompanhar o confronto Brasil x Argentina.

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