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Após internação

Lenda do Dakar, Hubert Auriol morre aos 68 anos com Covid-19

O esportista estava internado após infecção por Covid-19 em novembro do ano passado. Segundo o Le Parisien, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória

Publicado em 

10 jan 2021 às 17:41

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 17:41

Uma das maiores lendas da história do Rally Dakar, o francês Hubert Auriol morre hoje aos 68 anos com Covid-19
Uma das maiores lendas da história do Rally Dakar, o francês Hubert Auriol morre hoje aos 68 anos com Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @hubauriol
Considerado uma das maiores lendas da história do Rally Dakar, o francês Hubert Auriol morreu hoje aos 68 anos. O esportista estava internado após infecção por Covid-19 em novembro do ano passado. Segundo o Le Parisien, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.
Auriol, que nasceu na Etiópia e se naturalizou francês, foi o primeiro piloto da história a vencer o Dakar nas motos e nos carros. Ele também foi um dos organizadores do evento entre 1995 a 2004.
Em comunicado, a atual administração do Dakar publicou uma homenagem a Auriol. "Os organizadores do Dakar, chocados e entristecidos com a notícia, gostariam de estender as suas mais sinceras condolências aos amigos e familiares de um homem que foi um farol ao longo da história do rali, com uma mensagem especial para as suas filhas Julie, Jenna e Leslie.".

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