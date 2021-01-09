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Em entrevista

Papa Francisco diz que deve tomar vacina contra a Covid na próxima semana

O papa também afirmou que pessoas que trabalham contra a democracia devem ser condenadas, independentemente de quem elas sejam
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2021 às 19:30

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 19:30

Papa Francisco deve tomar a vacina contra a Covid-19 na próxima semana
Papa Francisco deve tomar a vacina contra a Covid-19 na próxima semana Crédito: Daniel Marenco/Folhapress
O Papa Francisco, 84, afirmou que deve tomar a vacina contra a Covid-19 na próxima semana e criticou quem se opõe à vacinação. As declarações foram dadas em entrevista à rede Canale 5, neste sábado (9).
"Na próxima semana começaremos [a vacinação], já tenho minha data", disse. "Temos que fazê-lo", insistiu o pontífice argentino, para quem "há um negacionismo suicida que não consigo explicar".
"Acredito que do ponto de vista ético todos devem ser vacinados, porque você não só põe em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a dos outros", seguiu.
"Não sei por que alguns dizem 'não, a vacina é perigosa', mas se os médicos a apresentam como algo que pode ser bom, que não apresenta riscos particulares, por que não fazê-lo?", questionou o pontífice.

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Na entrevista, o papa também afirmou que pessoas que trabalham contra a democracia devem ser condenadas, independentemente de quem elas sejam, e que lições devem ser aprendidas sobre a invasão do Congresso dos Estados Unidos por apoiadores do presidente Donald Trump na última quarta-feira (6).
"Fiquei estupefato porque se trata de um povo tão disciplinado na democracia", afirmou. "Sim, isso deve ser condenado, esse movimento, não importa quem esteja envolvido nele", seguiu.
Ele disse também que "nos ambientes mais evoluídos sempre há algo que não funciona" e que há pessoas "que tomam um caminho contra a comunidade, contra a democracia, contra o bem comum".
O pontífice também afirmou que violência pode aparecer em qualquer lugar, que é importante compreender o que deu errado e que se aprenda com a história.

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