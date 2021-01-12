Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Chefe dos Jogos de Tóquio espera até março para decidir sobre torcida
Tóquio 2021

Chefe dos Jogos de Tóquio espera até março para decidir sobre torcida

Com pandemia, não foi decidido se torcedores poderão entrar nas arenas. Os detentores de ingressos que não desejarem mais comparecer podem solicitar reembolso.

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 14:58

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 jan 2021 às 14:58
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos. Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
Os organizadores da Olimpíada de Tóquio devem decidir em fevereiro ou março se os riscos do novo coronavírus (covid-19) caíram o suficiente para permitir que torcedores assistam aos Jogos em julho, disse o chefe do comitê organizador nesta terça-feira (12).
O governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional tomaram a decisão em março passado de adiar a Olimpíada de 2020 até julho de 2021 por causa da pandemia.
Os organizadores têm enfatizado que estão determinados a prosseguir com a realização dos Jogos neste ano, mesmo com o aumento de casos de covid-19 e o governo japonês anunciando planos, nesta terça-feira (12), para ampliar o estado de emergência para conter a propagação do vírus.
Até o momento, não foi decidido se torcedores poderão entrar nas arenas durante os Jogos e os detentores de ingressos que não desejarem mais comparecer podem solicitar reembolso.
"Acho que teremos que tomar uma decisão muito difícil entre fevereiro e março", disse o presidente do Comitê Organizador de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, em uma palestra online realizada pela agência de notícias Kyodo.
Os casos diários de vírus atingiram um recorde de 7.882 na última sexta-feira (8), para um total de quase 300 mil, segundo a emissora pública NHK.

Veja Também

Jogos de Tóquio desembolsarão US$ 900 milhões em combate à Covid

COI confirma breakdance, surfe, skate e escalada na Olimpíada 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Japão Covid-19 Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados