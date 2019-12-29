Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Capixaba Lincoln é chamado de 'macaco' por colega do Flamengo

Lincoln conversava com Vinícius Souza em uma transmissão nas redes sociais quando Thuler surge no vídeo e chama o capixaba de 'macaco'. Internautas criticaram atitude do zagueiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 17:51

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 17:51

Thuler e Lincoln em jogo do Flamengo Crédito: Reprodução/Twitter Matheus Thuler
O atacante capixaba do Flamengo Lincoln foi chamado de macaco pelo zagueiro Matheus Thuler, seu companheiro de time, durante uma transmissão ao vivo no Instagram. O volante Vinícius Souza, que estava ao lado de Thuler, até se assustou com o termo usado pelo colega e o questiona ao dizer que isso, cara?. Pouco tempo depois, a transmissão foi encerrada.
Lincoln, que cresceu em Feu Rosa, na Serra, está de férias no Espírito Santo e estava em uma praia ao lado da mãe. Já Thuler e Vinícius Souza estavam em Natal, no Rio Grande do Norte. Lincoln e Vinícius estavam rindo durante a transmissão quando Thuler se aproxima do volante e grita para a tela: macaco.

Veja Também

Lincoln desembarca em Vitória e exalta ano de conquistas pelo Flamengo

Deputado vascaíno vai homenagear o capixaba Lincoln, campeão pelo Fla

A assessoria de Thuler disse, ao site Extra, que os atletas são amigos e que se tratava de uma brincadeira entre eles. "Te amo, irmão! Você é da minha família e estamos juntos sempre para o que der e vier. Peço sinceras desculpas a quem possa ter se ofendido com a brincadeira com meu irmão", disse o zagueiro nas redes sociais.
Lincoln também postou uma foto com o zagueiro e, sem citar o episódio, diz que tem intimidade com o atleta. "Pessoal, o Thuler é meu irmão! Convivemos juntos diariamente há muitos anos e ele faz parte da minha família! Intimidade nós temos há mais de 7 anos! Te amo, Thuleia", escreveu o capixaba.

Veja Também

De Feu Rosa para o topo da América com o Flamengo. Veja a trajetória de Lincoln

Pedro Rocha está motivado e preparado para jogar no Flamengo: "Um sonho"

O episódio está sendo encarado como racismo nas redes sociais. Internautas repudiaram a forma como Thuler chamou o atacante capixaba. Quem não consegue perceber o constrangimento do Lincoln é cego. Fechou a cara na hora, levantou a câmera do celular e não falou mais nada. Vinícius logo encerrou a live, disse um usuário do Twitter.
A polêmica com Thuler acontece semanas depois de Hugo Souza, jogador da categoria da base do Flamengo, ter sido chamado de macaco durante uma partida contra o Vasco, na final do Campeonato Carioca Sub-20. Thuler fez merda, inegável. Agora, comparar um xingamento com 'brincadeira' é mau caratismo. Tem uma enorme diferença xingar um adversário com ódio do que 'brincar' com amigo, comentou outro internauta.

Veja Também

Cria do Flamengo, Vinicius Junior curte show de pagode em Guarapari

Flamengo fecha o ano com novo recorde de gols neste século

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados