Capixaba Lincoln é chamado de 'macaco' por colega do Flamengo

Thuler e Lincoln em jogo do Flamengo Crédito: Reprodução/Twitter Matheus Thuler

O atacante capixaba do Flamengo Lincoln foi chamado de macaco pelo zagueiro Matheus Thuler, seu companheiro de time, durante uma transmissão ao vivo no Instagram. O volante Vinícius Souza, que estava ao lado de Thuler, até se assustou com o termo usado pelo colega e o questiona ao dizer que isso, cara?. Pouco tempo depois, a transmissão foi encerrada.

Lincoln, que cresceu em Feu Rosa, na Serra, está de férias no Espírito Santo e estava em uma praia ao lado da mãe. Já Thuler e Vinícius Souza estavam em Natal, no Rio Grande do Norte. Lincoln e Vinícius estavam rindo durante a transmissão quando Thuler se aproxima do volante e grita para a tela: macaco.

A assessoria de Thuler disse, ao site Extra, que os atletas são amigos e que se tratava de uma brincadeira entre eles. "Te amo, irmão! Você é da minha família e estamos juntos sempre para o que der e vier. Peço sinceras desculpas a quem possa ter se ofendido com a brincadeira com meu irmão", disse o zagueiro nas redes sociais.

Lincoln também postou uma foto com o zagueiro e, sem citar o episódio, diz que tem intimidade com o atleta. "Pessoal, o Thuler é meu irmão! Convivemos juntos diariamente há muitos anos e ele faz parte da minha família! Intimidade nós temos há mais de 7 anos! Te amo, Thuleia", escreveu o capixaba.

Aqui o Thuler sendo racista, pra vocês passarem mais pano, isso é tão normal que o Vincius pergunta q isso cara? pic.twitter.com/0tx1AI8uwL — Camila Vicente (@crfcamis) December 29, 2019

O episódio está sendo encarado como racismo nas redes sociais. Internautas repudiaram a forma como Thuler chamou o atacante capixaba. Quem não consegue perceber o constrangimento do Lincoln é cego. Fechou a cara na hora, levantou a câmera do celular e não falou mais nada. Vinícius logo encerrou a live, disse um usuário do Twitter.