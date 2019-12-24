Lincoln conversou com a imprensa ao chegar à capital capixaba na manhã desta terça-feira (24) Crédito: Murilo Cuzzuol

A medalha de campeão mundial não veio na mala, já que o Flamengo acabou derrotado pelo Liverpool na final do Mundial de Clubes, no último sábado, em Doha, no Catar, mas o atacante capixaba Lincoln desembarcou em Vitória na manhã desta terça-feira (24) com motivos de sobra para sorrir. O jovem veio ao Estado para passar o Natal e as festas de fim de ano ao lado dos familiares e amigos.

Campeão carioca, brasileiro e da Libertadores da América, o jovem que saiu de Feu Rosa, na Serra, para vestir a camisa rubro-negra ainda menino, exaltou os feitos da equipe na temporada.

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"Nós conseguimos ganhar os títulos que a gente merecia. O Flamengo brigou por tudo e foi muito feliz. Pelo time que tem, pelo elenco, a gente está de parabéns. Isso para alguém bater vai demorar muito tempo. A tríplice coroa que conseguimos este ano é algo muito importante e vai demorar muito para outra equipe fazer isso de novo", valoriza o atacante.

Your browser does not support the audio element. Lincoln desembarca em Vitória e exalta ano de conquistas pelo Flamengo

Com o jogo do Mundial ainda fresco na memória, o atacante analisou o desempenho do rubro-negro e destacou a importância de disputar uma competição desse nível e contra uma das equipes mais poderosas do mundo.

"Acabei fazendo aniversário na véspera do primeiro jogo (contra o Al Hilal) e estou muito feliz de tão novo já ter essa experiência. Agradeço a Deus pela oportunidade e vamos dar sequência no ano que vem", ressalta Lincoln detalhando, na sequência, a chance que teve de empatar nos minutos finais da prorrogação.

Lincoln e o pai, Josimar Dias, após receber medalha pela vitória da Libertadores Crédito: Paulo Souza/Divulgação

"O mais difícil foi criar uma oportunidade de gol e acabamos criando ali. Tivemos várias outras oportunidades, jogamos de igual para igual, mas se o Bruno (Henrique) não fez, o Gabi (Gabriel) não fez, se eu não fiz, foi porque Deus não quis. Mas estou feliz pelo jogo, acho que todos estão também", analisou.

ATAQUE CAPIXABA

Até a virada de ano, Lincoln permanece como o único capixaba no elenco profissional do Flamengo, mas ele já sabe que ganhará um conterrâneo e que também será concorrente por vaga no disputado ataque flamenguista. Nesta terça, o Flamengo anunciou a contratação de Pedro Rocha por empréstimo de um ano. O jovem aproveitou para fazer as honras da casa ao companheiro.

"É um reforço importante, um jogador muito qualificado. Que ele seja bem-vindo. Saudações rubro-negras e vamos para cima porque ano que vem tem mais", assegura.

O estagiário lansou a braba e o Pedro Rocha já falou pela primeira vez como jogador do Mengão! #CRF pic.twitter.com/4fbDvo5jQs — Flamengo (@Flamengo) December 24, 2019

Por fim, Lincoln ainda destacou o melhor momento dele na temporada e enalteceu o trabalho realizado pelo técnico português Jorge Jesus.

"Evoluí bastante com o Mister. Ele foi um cara que me ajudou muito. Acabei me machucando e perdi dois meses, mas, assim que voltei, ele já me deu confiança me colocando em campo e, na reestreia, fiz logo um gol (contra o Botafogo pela 31.ª rodada). Então, é um cara que quero contar para o ano que vem. Espero ajudar muito mais no ano que vem", disse o jovem.