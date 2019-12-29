Pedro Rocha está motivado e preparado para jogar no Flamengo: 'Um sonho'

Pedro Rocha não vê a hora de vestir a camisa do Flamengo Crédito: Richard Pinheiro

Um sonho compartilhado em família. É assim que o capixaba Pedro Rocha, novo atacante do Flamengo, vê sua transferência do Cruzeiro para o time carioca, vice-campeão mundial e atual detentor do título da Libertadores e do Brasileirão. E para 2020, a projeção do atleta de 25 anos é bem animadora. Sonhando em finalmente vestir a camisa rubro-negra, Pedro não vê a hora de ser apresentado e encarar a rotina de pré-temporada com os novos companheiros.

"Espero muitas coisas boas, a expectativa está muito grande para vestir o manto sagrado logo e fazer o meu melhor. Estou muito feliz, família toda feliz, realizando um sonho. Então espero o mais rápido possível poder ir para o Rio de Janeiro para começar a treinar, começar a sentir realmente na pele o que é ser Flamengo", declarou.

Descansando em Guarapari, litoral capixaba, Pedro Rocha se cuida para manter a forma. Faz treinos leves e se dedica para não sentir tanto o ritmo puxado dos temidos treinos de pré-temporada. "Eu sempre procuro, nas férias, não parar totalmente. Até porque quando a gente volta fica muito puxado. Então, aos poucos, em casa, venho fazendo algumas coisas, alguns "trabalhinhos" mas nada demais, porque como eu falei, quero logo sentir o que é ser Flamengo, chegar, treinar", pontuou o atacante.

Pedro Rocha e Bruno Xavier promoveram jogo beneficente em Anchieta Crédito: Richard Pinheiro