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Futebol

Pedro Rocha está motivado e preparado para jogar no Flamengo: 'Um sonho'

Em jogo beneficente realizado na cidade de Anchieta, Região Sul do Espírito Santo, atacante capixaba revelou que não vê a hora de vestir a camisa rubro-negra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 09:00

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 09:00

Pedro Rocha não vê a hora de vestir a camisa do Flamengo Crédito: Richard Pinheiro
Um sonho compartilhado em família. É assim que o capixaba Pedro Rocha, novo atacante do Flamengo, vê sua transferência do Cruzeiro para o time carioca, vice-campeão mundial e atual detentor do título da Libertadores e do Brasileirão. E para 2020, a projeção do atleta de 25 anos é bem animadora. Sonhando em finalmente vestir a camisa rubro-negra, Pedro não vê a hora de ser apresentado e encarar a rotina de pré-temporada com os novos companheiros.
"Espero muitas coisas boas, a expectativa está muito grande para vestir o manto sagrado logo e fazer o meu melhor. Estou muito feliz, família toda feliz, realizando um sonho. Então espero o mais rápido possível poder ir para o Rio de Janeiro para começar a treinar, começar a sentir realmente na pele o que é ser Flamengo", declarou.

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Descansando em Guarapari, litoral capixaba, Pedro Rocha se cuida para manter a forma. Faz treinos leves e se dedica para não sentir tanto o ritmo puxado dos temidos treinos de pré-temporada. "Eu sempre procuro, nas férias, não parar totalmente. Até porque quando a gente volta fica muito puxado. Então, aos poucos, em casa, venho fazendo algumas coisas, alguns "trabalhinhos" mas nada demais, porque como eu falei, quero logo sentir o que é ser Flamengo, chegar, treinar", pontuou o atacante.
Pedro Rocha e Bruno Xavier promoveram jogo beneficente em Anchieta Crédito: Richard Pinheiro
Pedro Rocha participou de um jogo beneficente em Anchieta, Região Sul do Espírito Santo, ao lado do craque futebol de areia Bruno Xavier. Chegando ao Flamengo por empréstimo junto ao Spartak Moscou, da Rússia, o capixaba tem um discurso humilde sobre a concorrência no ataque Rubro-Negro, estrelado com Gabigol e Bruno Henrique. "Um grande clube como o Flamengo tem que ter bons jogadores e fico muito feliz de poder atuar com grandes jogadores, que em 2019 foram muito bem. Então é chegar para somar. Podem contar comigo, e espero contar com o apoio da torcida, porque sem dúvidas vou fazer o meu melhor. Vou dar o meu melhor sempre para honrar ainda mais a camisa do Flamengo".

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