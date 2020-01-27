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Chuva no ES

Cachoeiro: jogo entre Estrela e Desportiva é adiado após chuvas

Partida que fecharia a primeira rodada do Capixabão ocorreria nesta terça-feira (28), no Sumaré. A Federação ainda não definiu uma nova data para o duelo

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 15:25
O Rio Itapemirim, que atravessa Cachoeiro, já subiu mais de 10 metros e invadiu casas às margens  Crédito: Bruna Hemerly
As fortes chuvas, que estão causando estragos no Espírito Santo nos últimos dias, adiaram mais uma partida do Campeonato Capixaba 2020. O duelo entre Estrela do Norte e Desportiva Ferroviária, que estava marcado para esta terça-feira (28), foi adiado pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES).
Antes, o confronto entre Rio Branco-VN x Linhares também havia sido adiado por conta das condições da BR 262, principal acesso à cidade de Venda Nova do Imigrante, onde ocorreria a partida no último domingo (26). A FES transferiu a data para a próxima quarta-feira (29), no estádio Olímpio Perim,  na mesma cidade, às 20 horas.

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Nove pessoas, incluindo duas crianças, já morreram desde que as fortes chuvas começaram, no dia 17 de janeiro. As cidades mais prejudicadas estão no Sul do Estado. O nível do rio Itapemirim, que subiu entre 10 e 12 metros acima da cota normal, deixando pontes, casas e o comércio inundados, começou a baixar neste domingo. A Defesa Civil de Cachoeiro informou ainda, que essa foi a maior calamidade já enfrentada pelo município.
O diretor-executivo do Estrela, Carlos Madella concordou com a decisão da FES, corroborando as informações sobre os problemas que Cachoeiro de Itapemirim tem enfrentado nos últimos dias. O Estádio Sumaré está em boas condições, os atletas até treinaram neste domingo, mas a situação do restante da cidade é caótica.
"Foi uma decisão acertada, não foi uma chuva comum que afetou Cachoeiro, foi a maior enchente de todos os tempos e a cidade vai demorar a absorver todos os prejuízos e retornar sua rotina", afirmou o dirigente.
A Federação de Futebol do ES não informou uma nova possível data para que a partida possa acontecer, o que deve ser definido nos próximos dias, pelo Departamento de Competições da FES.

CONFIRA A NOTA DA FES

Em virtude das fortes chuvas que atingem o município de Cachoeiro de Itapemirim e as demais cidades da Região Sul do Espírito Santo, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo vem a público informar o adiamento da partida válida pela primeira rodada do Capixabão 2020, entra as equipes do Estrela do Norte e Desportiva Ferroviária, na terça-feira (28 de janeiro), no estádio Sumaré. O adiamento do jogo será realizado devido ao transbordamento do Rio Itapemirim que evidencia o estado de calamidade pública que se encontra o município e, por consequência, a dificuldade de deslocamento e acesso das equipes, comissão técnica e arbitragem. A nova data será marcada pelo Departamento de Competições da entidade. Desde já nos solidarizamos com toda a população do município e permanecemos à disposição do nosso filiado."
Com informações do Globoesporte.com.br/es

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