Cachoeiro: jogo entre Estrela e Desportiva é adiado após chuvas

O Rio Itapemirim, que atravessa Cachoeiro, já subiu mais de 10 metros e invadiu casas às margens Crédito: Bruna Hemerly

As fortes chuvas, que estão causando estragos no Espírito Santo nos últimos dias, adiaram mais uma partida do Campeonato Capixaba 2020. O duelo entre Estrela do Norte e Desportiva Ferroviária, que estava marcado para esta terça-feira (28), foi adiado pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES).

Antes, o confronto entre Rio Branco-VN x Linhares também havia sido adiado por conta das condições da BR 262, principal acesso à cidade de Venda Nova do Imigrante, onde ocorreria a partida no último domingo (26). A FES transferiu a data para a próxima quarta-feira (29), no estádio Olímpio Perim, na mesma cidade, às 20 horas.

Nove pessoas, incluindo duas crianças, já morreram desde que as fortes chuvas começaram, no dia 17 de janeiro. As cidades mais prejudicadas estão no Sul do Estado. O nível do rio Itapemirim, que subiu entre 10 e 12 metros acima da cota normal, deixando pontes, casas e o comércio inundados, começou a baixar neste domingo. A Defesa Civil de Cachoeiro informou ainda, que essa foi a maior calamidade já enfrentada pelo município.

O diretor-executivo do Estrela, Carlos Madella concordou com a decisão da FES, corroborando as informações sobre os problemas que Cachoeiro de Itapemirim tem enfrentado nos últimos dias. O Estádio Sumaré está em boas condições, os atletas até treinaram neste domingo, mas a situação do restante da cidade é caótica.

"Foi uma decisão acertada, não foi uma chuva comum que afetou Cachoeiro, foi a maior enchente de todos os tempos e a cidade vai demorar a absorver todos os prejuízos e retornar sua rotina", afirmou o dirigente.

A Federação de Futebol do ES não informou uma nova possível data para que a partida possa acontecer, o que deve ser definido nos próximos dias, pelo Departamento de Competições da FES.

CONFIRA A NOTA DA FES

Em virtude das fortes chuvas que atingem o município de Cachoeiro de Itapemirim e as demais cidades da Região Sul do Espírito Santo, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo vem a público informar o adiamento da partida válida pela primeira rodada do Capixabão 2020, entra as equipes do Estrela do Norte e Desportiva Ferroviária, na terça-feira (28 de janeiro), no estádio Sumaré. O adiamento do jogo será realizado devido ao transbordamento do Rio Itapemirim que evidencia o estado de calamidade pública que se encontra o município e, por consequência, a dificuldade de deslocamento e acesso das equipes, comissão técnica e arbitragem. A nova data será marcada pelo Departamento de Competições da entidade. Desde já nos solidarizamos com toda a população do município e permanecemos à disposição do nosso filiado."