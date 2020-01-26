Ronicley e Pepeta garantem vitória do Rio Branco na estreia do Capixaba 2020

Gol do Rio Branco Crédito: Thiago Félix / Rio Branco

O Rio Branco-ES formou um elenco com diversos jogadores jovens e não tão conhecidos pela torcida capa-preta para a disputa do Campeonato Capixaba 2020. Mas, o time ainda tem como referências o meia Ronicley e o atacante Pepeta. E, na tarde deste domingo, foi a dupla de ídolos quem decidiu e garantiu a vitória na estreia sobre o Atlético Itapemirim, por 3 a 2, no Kleber Andrade.

O meia Roni fez o primeiro gol e cobrou as duas faltas que resultaram nos outros dois gols, um deles do atacante "Pepeta do Mal", aos 49 minutos do segundo tempo.

Com os resultados de momento, o Rio Branco divide a liderança do Campeonato Capixaba com o arquirrival Vitória, com três pontos ganhos.

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o Vitória-ES enfrenta o Atlético-ES enfrenta o Linhares, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Mais tarde, às 18h, o Rio Branco-ES visita o São Mateus, no Sernamby.

Os gols

O Rio Branco abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo com o meia Ronicley fazendo às vezes de centroavante e desviando um cruzamento de Matheus Jorge. O Atlético deixou tudo igual aos 50 minutos, em um pênalti sofrido por Rogger e cobrado pelo lateral Sorriso.

Na segunda etapa o jogo esquentou e saíram mais três gols. Aos 24, após uma cobrança de falta de Ronicley, a bola foi desviada na primeira trave e o goleiro Victor Hugo faz a defesa. No rebote, o zagueiro Gabriel Paiva colocou o Brancão em vantagem.