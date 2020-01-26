Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campeonato Capixaba

Ronicley e Pepeta garantem vitória do Rio Branco na estreia do Capixaba 2020

Contra o Atlético Itapemirim, meia faz um gol e dá uma assistência e atacante confirma o triunfo capa-preta aos 49 minutos do segundo tempo

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 20:38
Gol do Rio Branco Crédito: Thiago Félix / Rio Branco
O Rio Branco-ES formou um elenco com diversos jogadores jovens e não tão conhecidos pela torcida capa-preta para a disputa do Campeonato Capixaba 2020. Mas, o time ainda tem como referências o meia Ronicley e o atacante Pepeta. E, na tarde deste domingo, foi a dupla de ídolos quem decidiu e garantiu a vitória na estreia sobre o Atlético Itapemirim, por 3 a 2, no Kleber Andrade.
O meia Roni fez o primeiro gol e cobrou as duas faltas que resultaram nos outros dois gols, um deles do atacante "Pepeta do Mal", aos 49 minutos do segundo tempo.
Com os resultados de momento, o Rio Branco divide a liderança do Campeonato Capixaba com o arquirrival Vitória, com três pontos ganhos.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o Vitória-ES enfrenta o Atlético-ES enfrenta o Linhares, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Mais tarde, às 18h, o Rio Branco-ES visita o São Mateus, no Sernamby.
Os gols
O Rio Branco abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo com o meia Ronicley fazendo às vezes de centroavante e desviando um cruzamento de Matheus Jorge. O Atlético deixou tudo igual aos 50 minutos, em um pênalti sofrido por Rogger e cobrado pelo lateral Sorriso.
Na segunda etapa o jogo esquentou e saíram mais três gols. Aos 24, após uma cobrança de falta de Ronicley, a bola foi desviada na primeira trave e o goleiro Victor Hugo faz a defesa. No rebote, o zagueiro Gabriel Paiva colocou o Brancão em vantagem.
Aos 37 minutos, o ataque do Atlético tabelou na entrada da área e a bola sobrou para Rogger. De primeira, o camisa 7 pegou um sem pulo e empatou a partida. No apagar das luzes, aos 49, novamente Ronicley cobrou uma falta e desta vez foi o atacante Pepeta que cabeceou para garantir a vitória capa-preta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados