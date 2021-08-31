Atacante capixaba do Vasco é vendido para clube da Bélgica

Arthur Sales foi vendido para o Lommel, da Bélgica Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

O Vasco da Gama anunciou a venda do atacante capixaba Arthur Sales para o Lommel SK, da Bélgica, nesta terça-feira (31). Conforme divulgado pelo clube, Arthur atuou em dez partidas na equipe profissional, além de ser considerado uma das joias das categorias de base cruz-maltinas.

O Club de Regatas Vasco da Gama acertou nesta terça-feira a transferência do atleta Arthur Sales para o futebol europeu.



Boa sorte, Cria.



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Os valores da negociação não foram divulgados pelo Vasco, mas, segundo o jornalista Fernando Campos, Arthur foi vendido pelo valor de 3 milhões de dólares, o equivalente a R$ 15,5 milhões, referentes a 80% dos seus direitos econômicos. O Gigante da Colina permanece com 20% dos direitos do capixaba.

O Lommel é um dos times que fazem parte do City Group, conglomerado que é dono de várias equipes ao redor do mundo, como o poderoso Manchester City, da Inglaterra. Atualmente, a equipe ocupa a 6ª posição da Proximus League, a Segunda Divisão belga, com quatro pontos conquistados em três partidas disputadas.

CAMPEÃO "EM CASA"

Arthur chegou a conquistar um título no Espírito Santo com a camisa vascaína. Em fevereiro deste ano, o Vasco faturou a Supercopa do Brasil Sub-20 sobre o Atlético-MG , em partida disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A vitória veio nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal.

Arthur foi campeão da Supercopa do Brasil Sub-20 em Cariacica em fevereiro deste ano Crédito: Daniel Pasti