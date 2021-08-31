Atacante capixaba do Vasco é vendido para clube da Bélgica

O Vasco da Gama anunciou a venda do atacante capixaba Arthur Sales para o Lommel SK, da Bélgica, nesta terça-feira (31). Conforme divulgado pelo clube, Arthur atuou em dez partidas na equipe profissional, além de ser considerado uma das joias das categorias de base cruz-maltinas.
Os valores da negociação não foram divulgados pelo Vasco, mas, segundo o jornalista Fernando Campos, Arthur foi vendido pelo valor de 3 milhões de dólares, o equivalente a R$ 15,5 milhões, referentes a 80% dos seus direitos econômicos. O Gigante da Colina permanece com 20% dos direitos do capixaba.
O Lommel é um dos times que fazem parte do City Group, conglomerado que é dono de várias equipes ao redor do mundo, como o poderoso Manchester City, da Inglaterra. Atualmente, a equipe ocupa a 6ª posição da Proximus League, a Segunda Divisão belga, com quatro pontos conquistados em três partidas disputadas.
CAMPEÃO "EM CASA"
Arthur chegou a conquistar um título no Espírito Santo com a camisa vascaína. Em fevereiro deste ano, o Vasco faturou a Supercopa do Brasil Sub-20 sobre o Atlético-MG, em partida disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A vitória veio nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal.
O capixaba começou o jogo como reserva e entrou no segundo tempo. A partida de Arthur, porém, ficou marcada por um aspecto negativo: ele foi expulso aos 36 minutos da etapa final, apenas 11 minutos após entrar em campo, depois de uma entrada dura no adversário. Na ocasião, ele falou que passou um filme pela cabeça, mas valorizou a competitividade da equipe vascaína.
"Foi sinistro, passou um filme na minha cabeça quando o Atlético conseguiu empatar, mas a gente conseguiu ser vitorioso, ser um time grande, um time competitivo. Mesmo com um a menos, conseguimos levar para os pênaltis e ser campeões. É um sonho realizado! Agora vou pra casa, comemorar com minha família. Tenho que dedicar esse título a eles também, eles merecem pra caramba, sempre me apoiaram por tudo. É um sonho realizado mesmo. Seria melhor com eles aqui no estádio, mas tenho certeza que eles estavam torcendo por mim em casa, dando todo o apoio pela televisão", disse, após o apito final.