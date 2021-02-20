Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Supercopa do Brasil

"Sonho ser campeão aqui no ES", diz capixaba do Vasco antes de final

Arthur Sales tem 18 anos e faz parte do elenco cruz-maltino que disputará a Supercopa do Brasil Sub-20 neste domingo (21), no Kleber Andrade
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 fev 2021 às 18:49

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 18:49

Fotos de Arthur Sales atuando pelo Vasco da Gama
Arthur Sales, de 18 anos, terá a chance de ser campeão em sua cidade natal neste domingo (21) Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Supercopa do Brasil Sub-20 colocará frente a frente Vasco da Gama e Atlético-MG, campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da categoria, respectivamente. E a partida, que será disputada neste domingo (21) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, será a chance de um capixaba atuar e ser campeão em sua terra natal.
Arthur de Oliveira Sales, de 18 anos, é meio-campista da equipe cruz-maltina e está relacionado para a grande decisão. Natural de Vitória, Arthur disse estar muito feliz em poder representar o Vasco e, sobretudo, em seu Estado. O atleta ainda destacou que é um sonho ser campeão no Espírito Santo.
"Estou muito feliz por poder estar representando meu time no meu estado. Sonho muito em ser campeão aqui na minha terra e espero realizar esse sonho no domingo", disse.
Fotos de Arthur Sales atuando pelo Vasco da Gama
Arthur Sales, de 18 anos, terá a chance de ser campeão em sua cidade natal neste domingo (21) Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Atlético-MG e Vasco já se conhecem bem, uma vez que se enfrentaram três vezes durante a temporada que se iniciou em 2020, mas que terá seu fim apenas em 2021. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, empate em 1 a 1 no Rio de Janeiro. Já na Copa do Brasil da categoria, os caminhos das equipes se cruzaram na semifinal, com novo empate em 1 a 1 em Belo Horizonte e vitória dos cariocas por 1a a 0 no Rio de Janeiro. 
Arthur ressaltou que conhece o estilo de jogo dos mineiros e que se assemelha ao da equipe vascaína. Ele elogiou os rivais e afirmou que aposta em um bom jogo de ambos os times. "Assim como a gente, o Atlético também gosta de jogar com a posse de bola. São duas equipes muito boas e que com certeza vão fazer um grande jogo na busca pelo título", afirmou.

"SEI DA FORÇA DA TORCIDA"

A torcida vascaína tem muitos representantes no Espírito Santo, mas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a partida será realizada sem público nas arquibancadas. Arthur afirmou que sabe da força da nação cruz-maltina no Estado e que acredita que todos os vascaínos do Brasil estarão na torcida pelos garotos.
"Sou aqui do Espírito Santo e sei que tem muito vascaíno. Jogar sem a torcida nunca é a mesma coisa, mas sabemos que nesse momento precisamos passar por isso. Mas sei que os vascaínos de todo lugar do Brasil vão estar na torcida pela gente e mandando muita força", concluiu.

Veja Também

Vasco e Atlético-MG fazem a final da Supercopa do Brasil sub-20 no Kleber Andrade

Artilheiro do Galo, capixaba é avaliado em milhões e sonha em brilhar na Europa

Artilheiro do Galo, capixaba Guilherme é convocado para seleção sub-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Clube vasco da gama Esportes Estádio Kleber Andrade Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados