De Eldorado

Artilheiro do Galo, capixaba Guilherme é convocado para seleção sub-18

Guilherme Santos foi chamado por André Jardine para um período de treinos na Granja Comary, além de fazer dois amistosos com a amarelinha

19 jul 2019 às 15:18

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 15:18

Atacante capixaba Guilherme Santos, do Atlético-MG, foi convocado para a seleção brasileira sub-18 Crédito: Reprodução/Instagram
O atacante Guilherme Santos, da equipe sub-20 do Atlético Mineiro, foi convocado para a seleção brasileira sub-18, que é dirigida pelo técnico André Jardine e fará um período de treinamentos na Granja Comary, entre os dias 29 de julho e 5 de agosto, visando à disputa do Sul-Americano de 2021.
"Estou muito feliz pela convocação. Queria agradecer ao Atlético, aos meus companheiros e aos funcionários do clube, porque sem eles isso não estaria acontecendo. A expectativa é poder apresentar o mesmo trabalho que venho fazendo no Atlético para ajudar a Seleção e para que possam vir mais convocações no futuro", disse o atacante.
Guilherme, que é natural de Eldorado, na Serra, está no Atlético desde 2017 e é o artilheiro no Campeonato Mineiro Sub-20, com oito gols. 
Durante a semana de treinamentos, a Seleção sub-18 disputará dois amistosos, contra duas equipes profissionais do futebol carioca: Boavista, dia 3 de agosto, às 17h, e Sampaio Corrêa, em 5 de agosto, às 10h.

