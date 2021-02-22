Vasco bate o Galo e fatura a Supercopa do Brasil Sub-20 no Kleber Andrade

No dia em que o elenco principal do Vasco praticamente selou seu rebaixamento no Brasileirão, a torcida cruz-maltina ganhou um motivo para comemorar. O sub-20 da Colina bateu o Atlético-MG, nos pênaltis por 7 a 6, após empate em 2 a 2 no tempo normal, e conquistou a Supercopa da categoria. O jogo foi realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica na noite deste domingo (21)
No primeiro tempo, Vinícius e MT marcaram e colocaram o time carioca na frente. Luís Eduardo e Pedro Henrique empataram para os mineiros na etapa final. Na disputa de pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Cadu que defendeu a sétima cobrança do Galo e garantiu a taça para o Vasco.
A final foi uma disputa entre os últimos campeões nacionais da categoria. O Vasco da Copa do Brasil e o Atlético do Brasileiro. Com o triunfo na Supercopa do Brasil Sub-20, o Vasco terá o direito de representar o pais na Copa Libertadores 2021 da categoria.
O JOGO
O primeiro tempo começou movimentado com muitas faltas. Logo, o Atlético assumiu o controle da decisão. Quando os mineiros criavam as melhores chances, o time da Colina abriu o marcador, aos 36 minutos. Vínicius recebeu na ponta esquerda, limpou Talison com uma linda caneta e finalizou cruzado, na lateral da rede, sem chances para o goleiro do Galo. Em vantagem na final, os cariocas não se acomodaram e ampliaram o placar quatro minutos depois. A bola cruzada pela direita foi mal afastada pela defesa mineira e sobrou para MT empurrar para as redes e aumentar a vantagem. 2 a 0 Vasco.
Precisando reverter a desvantagem, o Galinho voltou com alterações para a segunda etapa. E foi dos pés de um substituto que saiu o primeiro do time mineiro. Luís Eduardo recebeu na entrada da área e finalizou com a canhota, no ângulo de Cadu, que não teve chance alguma de defesa. Golaço do Atlético. O gol animou os garotos do time mineiro, que foram para cima em busca do empate. A situação do Vasco ficou ainda mais dramática quando o capixaba Arthur, que havia entrado na etapa final, foi expulso.
Com um a menos, só restou aos cariocas tentar segurar o resultado, mas a pressão do Atlético surtiu efeito. Outro atleta que saiu do banco fez o gol de empate. Após cobrança de falta, o goleiro do Vasco saiu mal do gol, a bola ficou viva e Pedro Henrique aproveitou a chance para empurrar para as redes e levar a decisão para os pênaltis.
Nas penalidades, melhor para o Vasco que venceu por 7 a 6.