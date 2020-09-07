Duzinho vê ansiedade como fator principal para erros do Real Noroeste

O técnico Duzinho, do Real Noroeste Crédito: Itamar Júnior/Real Noroeste

"A gente estava consciente de que fazendo o nosso jogo, as chances apareceriam. Poderíamos fazer mais. Após cinco meses sem atuar, a equipe está de parabéns. Pecamos pela ansiedade, que atrapalhou. Faltou mais tranquilidade", disse.

O comandante do time de Águia Branca ainda cita o receio da comissão técnica nos dias que antecederam o protocolar teste da Covid-19. Na sexta (4), o clube divulgou que todos testaram negativo e nenhum atleta foi afastado.

"É uma situação diferente pra todo mundo, estamos vivendo uma situação muito complicada. A gente estava, talvez, até mais preocupado com o teste da Covid-19 do que com o jogo. Depois dos resultados negativos a gente teve tranquilidade", relata.

SUBSTITUIÇÃO PLANEJADA

Após o Aquidauanense-MS abrir o placar e fazer dois gols contra que favorecerem o Real Noroeste, Peixoto marcou e ampliou a vantagem. De acordo com Duzinho, que substituiu Mael por Peixoto no segundo tempo, a mudança já era esperada antes mesmo da partida. Devido a um desconforto, o atacante não tinha condições de permanecer em campo por 90 minutos.

"O Peixoto era titular, mas sentiu um desconforto e precisou ficar de fora por uma semana. Optamos por colocar o jogador no final, com a equipe adversária mais cansada. Com certeza a entrada deu mais movimentação", ressaltou o técnico.

Real Noroeste vence o Aquidauanense e vai com boa vantagem para o jogo de volta Crédito: Junior Sapo/Real Noroeste

CLASSIFICAÇÃO

Segundo Duzinho, a classificação "não está resolvida", apesar do placar com vantagem superior a um gol neste domingo (6). Para ter chances de classificação, o Aquidauanense-MS precisa vencer por uma diferença de dois gols, levando a decisão para os pênaltis. Caso vença por três ou mais gols, o Azulão chega à fase de grupos da Série D pela primeira vez em sua história.