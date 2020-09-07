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Série D

Duzinho vê ansiedade como fator principal para erros do Real Noroeste

Merengues Capixabas tiveram maior volume de jogo, mas pecaram nas finalizações; Real Noroeste pode até perder por 1 a 0 e ainda se garante na fase de grupos

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 21:06
O técnico Duzinho, do Real Noroeste
O técnico Duzinho, do Real Noroeste Crédito: Itamar Júnior/Real Noroeste
O técnico Duzinho voltou a comandar o Real Noroeste em uma partida oficial após quase seis meses, desde a paralisação por conta da pandemia de Covid-19. Na retomada do trabalho o time merengue venceu, com a ajuda de dois gols contra, o Aquidauanense-MS, pela partida de ida da fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo por 3 a 1 neste domingo (6), Duzinho reconheceu a possibilidade de ter ampliado o placar e citou a ansiedade como motivação para erros durante os 90 minutos.
"A gente estava consciente de que fazendo o nosso jogo, as chances apareceriam. Poderíamos fazer mais. Após cinco meses sem atuar, a equipe está de parabéns. Pecamos pela ansiedade, que atrapalhou. Faltou mais tranquilidade", disse.

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O comandante do time de Águia Branca ainda cita o receio da comissão técnica nos dias que antecederam o protocolar teste da Covid-19. Na sexta (4), o clube divulgou que todos testaram negativo e nenhum atleta foi afastado.
"É uma situação diferente pra todo mundo, estamos vivendo uma situação muito complicada. A gente estava, talvez, até mais preocupado com o teste da Covid-19 do que com o jogo. Depois dos resultados negativos a gente teve tranquilidade", relata.

SUBSTITUIÇÃO PLANEJADA

Após o Aquidauanense-MS abrir o placar e fazer dois gols contra que favorecerem o Real Noroeste, Peixoto marcou e ampliou a vantagem. De acordo com Duzinho, que substituiu Mael por Peixoto no segundo tempo, a mudança já era esperada antes mesmo da partida. Devido a um desconforto, o atacante não tinha condições de permanecer em campo por 90 minutos.
"O Peixoto era titular, mas sentiu um desconforto e precisou ficar de fora por uma semana. Optamos por colocar o jogador no final, com a equipe adversária mais cansada. Com certeza a entrada deu mais movimentação", ressaltou o técnico.
Real Noroeste vence o Aquidauanense e vai com boa vantagem para o jogo de volta
Real Noroeste vence o Aquidauanense e vai com boa vantagem para o jogo de volta Crédito: Junior Sapo/Real Noroeste

CLASSIFICAÇÃO

Segundo Duzinho, a classificação "não está resolvida", apesar do placar com vantagem superior a um gol neste domingo (6). Para ter chances de classificação, o Aquidauanense-MS precisa vencer por uma diferença de dois gols, levando a decisão para os pênaltis. Caso vença por três ou mais gols, o Azulão chega à fase de grupos da Série D pela primeira vez em sua história.
A segunda partida está marcada para o próximo domingo (13), às 16h, no estádio Noroeste, casa do time sul-mato-grossense.

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