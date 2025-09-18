Vídeo mostra momento em que fogão cai sobre criança em creche no ES

A menina de dois anos de idade que sofreu queimaduras graves em um acidente em uma creche municipal de São José do Calçado, Região Sul do Espírito Santo, segue internada. Um vídeo mostra o momento em que a criança chega perto do fogão e, aparentemente, tenta pegar uma panela, mas a estrutura com a chama acesa cai sobre ela.

A pequena foi inicialmente atendida pelo Samu/192, que constatou lesões de primeiro e segundo graus. Com 17% do corpo queimado, a criança foi levada pelo helicóptero do Notaer para um hospital em Vitória, onde segue internada, mas apresentando melhoras, segundo a família. A repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, apurou que a mãe é funcionária da creche e a filha, aluna. A reportagem procurou pela prefeitura, mas não houve retorno.