Andaime tomba e homens ficam pendurados em prédio de Jardim Camburi

O andaime de um prédio em obras tombou e trabalhadores ficaram pendurados em Jardim Camburi, Vitória, no final da manhã desta quinta-feira (18). Três operários se seguraram na estrutura, na altura do sétimo andar do edifício, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Por volta de 12h25, todos eles já estavam em segurança.

O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, esteve na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto — local do acidente — e apurou que a queda parcial do andaime ocorreu enquanto os trabalhadores realizavam serviços na fachada. Uma babá que passeava com o bebê viu o momento do acidente. "Até pensei que algum deles tivesse caído, mas não. Imediatamente liguei para Corpo de Bombeiros. Aparentemente, os trabalhadores se mantiveram bem calmos, apenas se seguraram nas cordas", contou Tatiane Macedo.