A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Após vídeo de rachadura, Crea-ES vai vistoriar Ciclovia da Vida

Publicado em 19/09/2025 às 11h59
Um usuário da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, gravou um vídeo apontando problemas na ciclovia da vida, na Terceira Ponte.

Após um usuário da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, registrar um vídeo apontando problemas na estrutura no último domingo (14), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai realizar uma vistoria técnica e fiscal no local na manhã desta terça-feira (23).

De acordo com o Crea-ES, a inspeção será realizada para avaliar as condições técnicas e estruturais do local, com atenção especial a possíveis riscos à segurança da população e ao cumprimento das normas de engenharia. Após a análise, o conselho elaborará um relatório técnico com recomendações e, caso necessário, encaminhará comunicações formais aos órgãos responsáveis pela obra ou pela manutenção da estrutura.

O Conselho afirmou que acompanha de perto todas as demandas relacionadas a obras e serviços de engenharia no Espírito Santo e reforça o compromisso com a segurança da população e a valorização das boas práticas profissionais.

Em nota enviada para a A Gazeta nesta semana, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que a situação está sendo monitorada e que já há alinhamento com a equipe de projetistas e a empresa responsável pela obra para realizar as correções necessárias. "Esse tipo de ocorrência é esperado em obras de arte especial, como a Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida, em razão da complexidade, grande dimensão, presença de juntas de dilatação e outras características estruturais", disse.

A Semobi reforçou que a empresa responsável acompanha o comportamento da infraestrutura e executa os ajustes necessários sempre que identificados. O órgão ainda explicou que não há qualquer comprometimento da estrutura nem risco à estabilidade da Ciclovia da Vida, e que os ciclistas podem trafegar normalmente pelo local.

Publicidade