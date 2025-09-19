Após vídeo de rachadura, Crea-ES vai vistoriar Ciclovia da Vida

Após um usuário da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, registrar um vídeo apontando problemas na estrutura no último domingo (14), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai realizar uma vistoria técnica e fiscal no local na manhã desta terça-feira (23).

De acordo com o Crea-ES, a inspeção será realizada para avaliar as condições técnicas e estruturais do local, com atenção especial a possíveis riscos à segurança da população e ao cumprimento das normas de engenharia. Após a análise, o conselho elaborará um relatório técnico com recomendações e, caso necessário, encaminhará comunicações formais aos órgãos responsáveis pela obra ou pela manutenção da estrutura.

O Conselho afirmou que acompanha de perto todas as demandas relacionadas a obras e serviços de engenharia no Espírito Santo e reforça o compromisso com a segurança da população e a valorização das boas práticas profissionais.

Em nota enviada para a A Gazeta nesta semana, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que a situação está sendo monitorada e que já há alinhamento com a equipe de projetistas e a empresa responsável pela obra para realizar as correções necessárias. "Esse tipo de ocorrência é esperado em obras de arte especial, como a Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida, em razão da complexidade, grande dimensão, presença de juntas de dilatação e outras características estruturais", disse.