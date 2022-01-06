Após goleada, meia do Flamengo doa chuteiras para capitão de time capixaba

Matheus França, do Fla, doou chuteiras para Rangel, capitão do Forte Crédito: Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Um dos representantes capixabas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de futebol de base do país, o Forte Rio Bananal encarou logo uma pedreira: o poderoso Flamengo. O resultado foi uma sonora goleada sofrida por 10 a 0 , na noite desta quarta-feira (5). Mas, além do show de bola nas quatro linhas, o time carioca fez questão também de dar um show de solidariedade fora de campo.

Um dos destaques da partida e autor de dois gols, Matheus França deu um par de chuteiras ao Rangel, capitão da equipe do Forte. Em vídeo publicado no perfil oficial do Flamengo no Instagram, Matheus afirmou que o fato de ele um dia já ter precisado de equipamentos emprestados motivou o gesto.

"Como hoje eu posso ter algumas chuteiras e um dia eu também já precisei, de ganhar uma chuteira ou até mesmo de uma chuteira emprestada pra poder estar jogando, eu fiz essa boa ação de dar uma chuteira para um companheiro do time adversário", disse o atleta.

"PENSAMOS QUE SERIA DE OUTRA FORMA"

Com a goleada sofrida, o Forte Rio Bananal precisa ganhar os jogos restantes contra Oeste-SP e Floresta-CE para sonhar com a classificação. Emocionado em entrevista a SporTV após a partida, Rangel reforçou o sentimento de tristeza pelo resultado da partida, mas afirmou que a equipe vai entrar focada para tentar buscar as vitórias.

"Nós passamos por muito sacrifício na nossa cidade, Rio Bananal. Nós treinamos muito para chegar até aqui, viajamos 12 horas para chegar aqui... sentimento é de tristeza, nós pensamos que o jogo seria de outra forma e acontece isso. Sem palavras. Vamos levantar a cabeça, esse jogo já foi, é passado. Agora é focar nos dois próximos jogos e trazer a vitória", lamentou o capitão capixaba.

O JOGO

Diante de um dos favoritos ao título, o time ribanense foi dominado do início ao fim do jogo. Sem tempo para respirar, os cariocas saíram na frente com Matheus França, grande nome do plantel, logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Com a porteira aberta, o Flamengo marcou ainda com Werton, aos 23, Kayke David, aos 27 e Kayke Soares, aos 36 minutos.

O Forte Rio Bananal estreou sendo goleado pelo Flamengo na Copa São Paulo Crédito: Gilvan de Souza / Agencia O Dia

A tranquilidade dos 4 a 0 na etapa inicial deu a garantia necessária para o Mengo deslanchar no segundo tempo. Sem tirar o pé, a garotada chegou ao quinto, com Matheus França, logo no primeiro minuto. Na sequência, um festival de gols: Wesley fez o sexto, André o sétimo, e Matheusão, três vezes, anotou o oitavo, nono e o décimo.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

A derrota do Forte Rio Bananal foi a maior goleada aplicada nesta edição da Copinha até então. Por trás da dor da derrota marcante, o jogo também motivou uma rede de apoio aos atletas capixabas nas redes sociais. Jornalistas, torcedores e até atletas encheram a internet de mensagens ao time e aos jogadores do Forte.

Meu abraço ao Rangel. Cabeça em pé e foco na realização por disputar uma Copinha, pelo sonho realizado. Tenho uma relação muito forte com o Espírito Santo, nasci ali pertinho, minha cidade também sofre com a falta de estrutura no futebol, mas o sonho segue vivo. Vá em frente! ?? https://t.co/kZNnw3lbm4 — Cahê Mota (@cahemota) January 6, 2022

Dá maior pena dos mlks. Faz parte do esporte, mas é doído.



Força pra menorzada do forte. Tomara que a galera do Flamengo chegue neles e dê um apoio pro moral. — leandroᶜʳᶠ (@Leandrowski_CRF) January 6, 2022

VITÓRIA INÉDITA