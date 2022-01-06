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Copinha

Forte Rio Bananal é atropelado pelo Flamengo e perde por 10 a 0 na Copa SP

Estreante na competição, o time ribanense foi dominado do início ao fim e sofreu a maior goleada até aqui do torneio. Time capixaba volta a campo no sábado (8), contra o Oeste, pelo Grupo 29
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

05 jan 2022 às 23:43

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 23:43

Flamengo
A equipe capixaba foi dominada desde os primeiros minutos e sucumbiu para o rival carioca Crédito: Gilvan de Souza / Agencia O Dia
O desafio era gigantesco e nem mesmo alcunha de força presente no próprio nome foi capaz de evitar que o Forte Rio Bananal, um dos representantes capixabas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, fosse impiedosamente goleado pelo Flamengo.
Na partida de estreia do time do ES na história da competição, válida pelo grupo 29, o Rubro-Negro venceu por 10 a 0, em partida disputada na Arena Barueri, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (5).

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Diante de um dos favoritos ao título, o time ribanense foi dominado do início ao fim do jogo. Sem tempo para respirar, os cariocas saíram na frente com Matheus França, grande nome do plantel, logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Com a porteira aberta, o Flamengo marcou ainda com Werton, aos 23, Kayke David, aos 27 e Kayke Soares, aos 36 minutos.

SEGUNDO TEMPO

A tranquilidade dos 4 a 0 na etapa inicial deu a garantia necessária para o Mengo deslanchar no segundo tempo. Sem tirar o pé, a garotada chegou ao quinto, com Matheus França, logo no primeiro minuto. Na sequência, um festival de gols: Wesley fez o sexto, André o sétimo, e Matheusão, três vezes, anotou o oitavo, nono e o décimo.
Flamengo
O Forte Rio Bananal debutou sendo goleado pelo Flamengo na Copa São Paulo Crédito: Gilvan de Souza / Agencia O Dia
Tentando se recuperar, o Forte volta a campo já neste sábado (8), diante do Oeste, no mesmo estádio, às 16h45. Já o Flamengo, que obteve a maior goleada até aqui da competição, volta a jogar no mesmo dia, às 19h, diante do Floresta-CE.

VITÓRIA INÉDITA

Se o time de Rio Bananal perdeu feio, o outro time capixaba venceu e convenceu na estreia. Pelo Grupo 22, o Aster bateu o Londrina por 2 a 0 e se colocou em boa condição na chave da Copinha.

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