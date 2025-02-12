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Cifras altas

Campeão da Copa do Brasil 2025 ganhará até R$ 101 milhões

Apenas pela vitória na final, o campeão terá direito a R$ 77,1 milhões. Em 2024, quem faturou o prêmio mais alto foi o Flamengo

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 14:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 fev 2025 às 14:17
O campeão da Copa do Brasil 2025 ganhará até R$ 101 milhões de premiação ao longo da campanha. Esse é o valor possível, de acordo com a tabela enviada pela CBF às federações estaduais.
Copa do Brasil
O Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quinta vez ao superar o Atlético-MG Crédito: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress
Apenas pela vitória na final, o campeão terá direito a R$ 77,1 milhões. Em 2024, quem faturou o prêmio mais alto foi o Flamengo.
O vice, ainda considerando só a cota do jogo decisivo, tem direito a R$ 33 milhões.
A entidade reajustou os valores em relação a 2024, como faz anualmente, usando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A tabela foi divulgada inicialmente pelo GE.
O valor de R$ 101 milhões poderá se alcançado se o campeão for um dos nove times da Série A que entraram na competição a partir da primeira fase.
Os clubes que estão na Libertadores, por exemplo, entram na terceira fase.
Quem entra na terceira fase? Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, CRB e Paysandu.
A CBF consegue repassar aos clubes como forma de cotas de premiação parte dos valores que arrecada com direitos de transmissão e patrocínios.
"A distribuição de receita é a mais expressiva do nosso continente. Vamos continuar fazendo com que esse investimento chegue aos clubes", afirma Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

TABELA DE COTAS DA COPA DO BRASIL 2025

  • 1ª fase [80 clubes] - R$ 1.543.500 (Clubes da Série A) | R$ 1.378.125 (clubes da Série B) | R$ 830 mil (outros clubes)
  • 2ª fase (40 clubes) - R$ 1.874.250 (Clubes da Série A) | R$ 1.543.500 (Clubes da Série B) | R$ 1 milhão (outros clubes)
  • 3ª fase (32 clubes) - R$ 2.315.250
  • Oitavas (16 clubes) - R$ 3.638.250
  • Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
  • Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
  • Vice-campeão - R$ 33 milhões
  • Campeão - R$ 77,1 milhões

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