Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Presidente Kennedy tem infraestrutura que favorece ambiente de negócios

Para receber grandes empreendimentos, cidade se movimenta com obras em diversas áreas e vai ter porto, ferrovias e planeja até aeroporto

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 19:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 mai 2022 às 19:00
Foto para especial publicitário, favor não usar.
Presidente Kennedy também investe na ampliação da rede de água e esgoto, além de novas fontes de produção de energia Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação
“Presidente Kennedy tem todos os elementos necessários para o crescimento. Somos uma cidade capaz de vencer desafios e tocar obras de forma autossustentável”. A afirmação do secretário de desenvolvimento da cidade, Flávio Matos Ferreira, reflete o potencial do município do Sul do Estado, que mesmo durante a pandemia continuou a receber obras e investimentos.
Agraciado pelos royalties do petróleo e pela chegada de cada vez mais empresas interessadas na região estratégica, próxima dos grandes centros do país, o município tem como trunfo diversas obras de infraestrutura, que favorecem o ambiente de negócios.
Nos dois últimos anos, por exemplo, mais de 120 km de vias municipais foram asfaltadas. Novos projetos preveem a abertura e pavimentação de estradas interligando o Porto Central – empreendimento grandioso em fase avançada de construção - e o Distrito Industrial à sede do município e às rodovias, complementando os acessos rodoviários existentes pela BR-101, ES-162, ES-060 e RJ-224.

Veja Também

Presidente Kennedy aposta na educação e em mão de obra qualificada

“O objetivo é que tenham maior capacidade de suportar o tráfego de caminhões e favorecer o escoamento das produções”, lembra Matos.
Os projetos para aprimorar a infraestrutura municipal passam por todas as áreas. Dentre eles, estão um novo Parque Urbano, reforma e ampliação do Pronto Atendimento Municipal, reforma e ampliação da unidades básicas de saúde, revitalização do Centro com implantação de calçadas cidadã, nova rodoviária e reforma e ampliação das escolas em Jaqueira, São Salvador e Sede.

MUNICÍPIO AUTOSSUSTENTÁVEL

A arrecadação do município ajuda a entender como tanto pode ser feito. A cidade possui o maior PIB por morador do Brasil, chegando a R$ 464.883,49, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse resultado é alcançado graças às atividades de produção e exploração de petróleo, que levam, todos os anos, cifra expressiva em royalties a Kennedy.
O município ainda é o segundo maior produtor de leite do Espírito Santo, de onde também conquista boa parte de sua arrecadação.

Veja Também

Presidente Kennedy reduz impostos e atrai empresas de todo o país

“Toda cidade tem um projeto de crescimento. Mas uma coisa é você querer e outra é poder. Kennedy pode resolver seus problemas com o dinheiro que tem em caixa e estamos fazendo isso com nossas obras de infraestrutura”, ressalta Matos.
Para garantir esse perfil, a cidade poderá ter os quatro principais modais de transporte: rodovias, ferrovias, porto e aeroporto. O Porto Central, em fase final de construção, já é uma realidade e servirá como um dos maiores complexos industriais do país, capaz de receber navios que hoje ainda não podem atracar na América Latina.
Duas ferrovias deverão ser construídas em breve com o objetivo de ligar o município ao Rio de Janeiro (EF-118) e ao Centro-Oeste do Brasil (EF-354).
“A médio prazo, entendemos também que Kennedy é uma das principais candidatas a receber um aeroporto, algo muito necessário ao Sul do Espírito Santo”, destaca Matos.

Veja Também

Localização estratégica atrai novos investidores para Presidente Kennedy

ENERGIA PARA O CRESCIMENTO

A cidade investe, ainda, na ampliação da rede de água e esgoto, além de novas fontes de produção de energia. O secretário Flávio Matos destaca que a prefeitura entende que a demanda energética será muito maior e por isso há projetos para requerer uma nova subestação na cidade.
Presidente Kennedy também tem recebido propostas para a implantação de painéis solares e parques eólicos.
“Nossa cidade tem toda a possibilidade de receber energias limpas e renováveis. Estamos em um dos maiores corredores de vento do Espírito Santo e também em uma região apropriada para energia solar. Somos uma cidade preparada para o futuro”, finaliza Matos.

LEIA MAIS

Presidente Kennedy aposta na educação e em mão de obra qualificada

Presidente Kennedy reduz impostos e atrai empresas de todo o país

Localização estratégica atrai novos investidores para Presidente Kennedy

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Presidente Kennedy Prefeitura de Presidente Kennedy
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar
Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados