Presidente Kennedy vai receber R$ 10 bi de investimentos em cinco anos

Apenas no Porto Central, por exemplo, são R$ 6 bilhões previstos, sendo R$ 2,5 bi na fase inicial. Crédito: Divulgação

O ambiente favorável de negócios tem atraído os olhares de cada vez mais investidores para Presidente Kennedy. Nos próximos cinco anos, a expectativa é que a cidade receba mais de R$ 10 bilhões entre empreendimentos privados e públicos.

Apenas no Porto Central, por exemplo, são R$ 6 bilhões previstos, sendo R$ 2,5 bi na fase inicial. Trata-se de um porto de águas profundas com até 25 metros de profundidade, capaz de receber navios de grande calado, como os Valemax e VLCC’s – Very Large Crude Oil Carrier.

“Este é um empreendimento muito importante não apenas para a cidade de Presidente Kennedy, como para todo o Espírito Santo e a logística portuária do Brasil e da América Latina. É uma amostra do potencial de nossa região que será ainda mais fortalecida a fim de atrair novos investidores”, destaca o secretário de Desenvolvimento do município, Flávio Matos.

Além de investimentos privados, Presidente Kennedy também está recebendo investimentos públicos, como um novo parque urbano, uma rodoviária e reformas em unidades de saúde. Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Este não é o único negócio robusto a se instalar na região. Entre as grandes empresas chegando a Presidente Kennedy estão a IBC Brasil, do ramo de processamento de insumos para perfuração de poços de petróleo; Usina Monte Belo, de industrialização de álcool e açúcar; e a Verona Imobiliária, de loteamento industrial.

O secretário de Desenvolvimento destaca o papel da Lei Municipal de Incentivo na vinda desses e de outros empreendimentos. Segundo ele, a lei é a mais ampla no que se refere à isenção de impostos no Estado. “Este foi um passo fundamental”, comemora.

Ela prevê a redução de 50% sobre o imposto de transmissão; concedido ao requerente no ato do fato gerador; 50% de redução sobre o imposto IPTU; reduz para 2% o imposto ISSQN e pela metade a taxa anual de fiscalização de funcionamento. Além disso, isenta as empresas da taxa de aprovação de projetos, de certidão detalhada, da taxa de habite-se e de localização e funcionamento.

“Veremos em pouco tempo este município abrigar cada vez mais grandes empreendimentos. Estamos apenas no início de uma jovem Lei de Incentivo e das mais modernas do país. Ela oferece um ambiente perfeito para quem deseja se instalar e crescer em nossa região", ressalta Matos.

OBRAS PÚBLICAS NA CASA DOS R$ 3 BI

Kennedy também vai receber a pavimentação de estradas interligando o Porto Central e o Distrito Industrial à sede do município e às rodovias Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Além dos investimentos privados, Presidente Kennedy conta com uma série de obras previstas pelos governos municipal, estadual e federal, com a promessa de tornarem o ambiente ainda mais propício para os negócios. O investimento gira em torno de R$ 3 bilhões.

Dentre eles, estão obras de infraestrutura, como um novo Parque Urbano, uma nova rodoviária e reforma e ampliação de unidades básicas de saúde e escolas. Destaque para a abertura e pavimentação de estradas interligando o Porto Central e o Distrito Industrial à sede do município e às rodovias, complementando os acessos rodoviários existentes pela BR 101, ES 162, ES 060 e RJ 224.

“Nossa cidade está pronta para receber novos empreendimentos. Os próximos anos serão de muitas boas notícias”, completa Matos.

O ambiente favorável de negócios tem atraído olhares de investidores para Presidente Kennedy Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

ALGUNS INVESTIMENTOS PREVISTOS