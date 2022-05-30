Presidente Kennedy aposta na educação e em mão de obra qualificada

Em 2021, a Prefeitura de Presidente Kennedy disponibilizou 355 bolsas de estudos para cursos técnicos, de graduação e de mestrado Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Para garantir mão de obra qualificada para a diversidade de empreendimentos que chegam a Presidente Kennedy a todo momento, a prefeitura tem apostado na Educação: é o município com maior investimento per capita no Estado (R$ 13.322,94).

Uma mostra disso é o Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior, Técnico e de Pós-Graduação Lato e Strictu Sensu (Prodes/PK). Ele oferece bolsas de 100% em cursos superior. Para isso, mantém convênio com todas as faculdades de Cachoeiro de Itapemirim (ES), sete instituições de Campos (RJ), de Itaperuna (RJ) e outras faculdades cariocas.

Para receber o beneficio, os estudantes devem residir no município há pelo menos 10 anos, não possuir outra formação superior e ter renda familiar inferior a quatro salários mínimos (R$ 4.848, em valores de 2022). Em 2021, foram 355 bolsas de estudos para cursos técnicos e de graduação e de mestrado.

“Trabalhamos uma Educação para a construção do conhecimento e desenvolvimento do educando para a vida”, ressalta a secretária municipal de Educação de Presidente Kennedy, Fátima Agrizzi Ceccon.

Presidente Kennedy também abrigará um campus próprio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Em Kennedy, são ofertadas bolsas de 50% para quem deseja fazer mestrado em uma instituição privada.

O município também oferece cursos técnicos em parceria com o Senai. Além do custeio e do transporte dos alunos, ainda banca uma bolsa de R$ 500 para cada estudante como incentivo à formação voltada a atender às demandas da construção civil.

Já a rede municipal de ensino conta com 3.698 estudantes. Para ajudar aqueles que estão nos anos finais do ensino fundamental a desenharem seu futuro com mais clareza, Kennedy instituiu o Serviço de Orientação Profissional (SOP) para estudantes, além de serem trabalhados temas voltados para as profissões em todas as unidades de ensino.

IFES JÁ OFERECE PRIMEIROS CURSOS NA CIDADE

Presidente Kennedy também abrigará um campus próprio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e antecipou o funcionamento com a utilização da Escola Municipal de Marobá para os primeiros cursos. A sede definitiva será erguida com recursos do município. Depois de pronta, será custeada pelo governo federal.

“A implantação do Instituto Federal no município é a concretização de um sonho da atual administração”, comemora Fátima Agrizzi.

O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Flávio Matos Ferreira, considera o Ifes uma grande conquista e um importante marco para o desenvolvimento da cidade.

"O município está se voltando para o ensino técnico, investindo em mão de obra técnica para atender inicialmente às plantas industriais e de serviços que estão se instalando no município e também o Porto, que necessitará de muita mão de obra técnica. O Ifes vem corroborar o crescimento industrial no município, produzindo mão de obra de excelência, assim como é a instituição”, destaca.

PROGRAMA QUALIFICAR ES