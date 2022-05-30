Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Presidente Kennedy aposta na educação e em mão de obra qualificada

Presidente Kennedy oferece bolsas de 100% em faculdades, além de mestrado e cursos técnicos de olho nas demandas do mercado

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 18:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 mai 2022 às 18:30
Foto para especial publicitário, favor não usar.
Em 2021, a Prefeitura de Presidente Kennedy disponibilizou 355 bolsas de estudos para cursos técnicos, de graduação e de mestrado Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação
Para garantir mão de obra qualificada para a diversidade de empreendimentos que chegam a Presidente Kennedy a todo momento, a prefeitura tem apostado na Educação: é o município com maior investimento per capita no Estado (R$ 13.322,94).
Uma mostra disso é o Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior, Técnico e de Pós-Graduação Lato e Strictu Sensu (Prodes/PK). Ele oferece bolsas de 100% em cursos superior. Para isso, mantém convênio com todas as faculdades de Cachoeiro de Itapemirim (ES), sete instituições de Campos (RJ), de Itaperuna (RJ) e outras faculdades cariocas.
Para receber o beneficio, os estudantes devem residir no município há pelo menos 10 anos, não possuir outra formação superior e ter renda familiar inferior a quatro salários mínimos (R$ 4.848, em valores de 2022). Em 2021, foram 355 bolsas de estudos para cursos técnicos e de graduação e de mestrado.

Veja Também

Presidente Kennedy tem infraestrutura que favorece ambiente de negócios

“Trabalhamos uma Educação para a construção do conhecimento e desenvolvimento do educando para a vida”, ressalta a secretária municipal de Educação de Presidente Kennedy, Fátima Agrizzi Ceccon.
Foto para especial publicitário, favor não usar.
Presidente Kennedy também abrigará um campus próprio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação
Em Kennedy, são ofertadas bolsas de 50% para quem deseja fazer mestrado em uma instituição privada.
O município também oferece cursos técnicos em parceria com o Senai. Além do custeio e do transporte dos alunos, ainda banca uma bolsa de R$ 500 para cada estudante como incentivo à formação voltada a atender às demandas da construção civil.

Veja Também

Presidente Kennedy reduz impostos e atrai empresas de todo o país

Já a rede municipal de ensino conta com 3.698 estudantes. Para ajudar aqueles que estão nos anos finais do ensino fundamental a desenharem seu futuro com mais clareza, Kennedy instituiu o Serviço de Orientação Profissional (SOP) para estudantes, além de serem trabalhados temas voltados para as profissões em todas as unidades de ensino.

IFES JÁ OFERECE PRIMEIROS CURSOS NA CIDADE

Presidente Kennedy também abrigará um campus próprio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e antecipou o funcionamento com a utilização da Escola Municipal de Marobá para os primeiros cursos.  A sede definitiva será erguida com recursos do município. Depois de pronta, será custeada pelo governo federal.
“A implantação do Instituto Federal no município é a concretização de um sonho da atual administração”, comemora Fátima Agrizzi.
O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Flávio Matos Ferreira, considera o Ifes uma grande conquista e um importante marco para o desenvolvimento da cidade.

Veja Também

Localização estratégica atrai novos investidores para Presidente Kennedy

"O município está se voltando para o ensino técnico, investindo em mão de obra técnica para atender inicialmente às plantas industriais e de serviços que estão se instalando no município e também o Porto, que necessitará de muita mão de obra técnica. O Ifes vem corroborar o crescimento industrial no município, produzindo mão de obra de excelência, assim como é a instituição”, destaca.

PROGRAMA QUALIFICAR ES

Em parceria com o governo do Estado, Presidente Kennedy também abriu este ano vagas para o Programa Qualificar ES em cursos profissionalizantes. São eles: Assistente de Logística, no período da manhã, Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção, no período da tarde e Auxiliar de Rotinas Administrativas, no período da noite. As aulas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras.

LEIA MAIS

Presidente Kennedy tem infraestrutura que favorece ambiente de negócios

Presidente Kennedy reduz impostos e atrai empresas de todo o país

Localização estratégica atrai novos investidores para Presidente Kennedy

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Presidente Kennedy Prefeitura de Presidente Kennedy
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados