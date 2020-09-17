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Decreto regulamenta lei

Agora quem comprar fogos no ES deve informar em que situação vai usar

Publicado em

17 set 2020 às 11:18
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Pista molhada

Motorista fica ferido em estado grave após sofrer acidente na BR 482 em Cachoeiro

Publicado em 02/06/2026 às 11:45

Um motorista de 64 anos ficou ferido em estado grave após sofrer um acidente nesta terça-feira (2) na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O condutor seguia no sentido Alegre.


Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, com a Polícia Militar, a suspeita é que, como a pista estava molhada pela chuva, o veículo tenha aquaplanado, fazendo o motorista perder o controle, rodar e bater o carro contra uma pilastra embaixo da passarela de pedestres que fica em frente ao campus Cachoeiro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). 


Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local em atendimento à vítima, que ficou presa às ferragens. Após ser retirado do veículo, o motorista foi entubado ainda no local e levado pelo Samu em estado grave para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. 


As Polícias Militar e Civil foram procuradas para mais informações, mas ainda não houve retorno. 

Acidente em Morro Grande, Cachoerio de Itapemirim
Motorista ficou preso às ferragens após o acidente e foi socorrido pelos Bombeiros.
 Redes sociais
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Veja vídeo

Adolescente fica ferido em acidente entre bicicleta elétrica e carro em Linhares

Publicado em 02/06/2026 às 11:02

Um adolescente de 16 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro em um cruzamento das avenidas Castro Alves e Dom Pedro II, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu após o jovem avançar a sinalização de parada obrigatória.


O adolescente sofreu um corte na cabeça e um deslocamento no pé. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para o Hospital Rio Doce.


Já o condutor do carro estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e foi multado. O veículo foi liberado para um condutor habilitado, enquanto a bicicleta elétrica foi entregue ao responsável legal pelo adolescente.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Nesta quarta (3)

Dia Mundial da Bicicleta terá gratuidade nas bikes compartilhadas na Grande Vitória

Publicado em 02/06/2026 às 10:38
Bicicletas compartilhadas entrarão em operação na Serra a partir de sábado (31)
A bicicleta tem sido cada vez mais utilizada nos deslocamentos urbanos, principalmente em trajetos curtos Daniel Deamorim

Para celebrar o Dia Mundial da Bicicleta, nesta quarta-feira (3), haverá gratuidade no uso das bicicletas compartilhadas Bike Vitória e BikES dos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra


A ação será válida durante todo o dia nas estações das três cidades. O uso seguirá as regras de utilização dos dias convencionais: viagens de até 75 minutos e depois é necessário aguardar 10 minutos para um novo desbloqueio.


As pessoas que desejam utilizar o serviço precisam instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store ou App Store, realizar o cadastro e retirar a bicicleta nos pontos disponíveis.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Previsão do tempo

Quase todo o ES recebe alerta amarelo de tempestade e granizo

Publicado em 02/06/2026 às 10:01

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades com risco de queda de granizo no Espírito Santo. O aviso teve início às 8h desta terça-feira (2) e segue válido até as 23h59 de quarta-feira (3).


Ao todo, 75 municípios capixabas estão sob alerta. Apenas Mucurici, Montanha e Pedro Canário, no extremo Norte do Estado, ficaram de fora da área de abrangência.


Segundo o Inmet, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O órgão informou que o risco de alagamentos é baixo.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tráfico de drogas

PRF apreende meia tonelada de maconha em carreta que iria de MG para Vitória

Publicado em 02/06/2026 às 09:31
Pacotes de droga estavam em meio a carga de carreta
Pacotes de droga estavam em meio a carga de carreta Crédito: Inter TV MG

Mais de 500 quilos de maconha foram encontrados em meio à carga de uma carreta em Abre Campo, na Zona da Mata mineira, na última segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista disse que saiu de Betim, em Minas Gerais, com destino a Vitória, no Espírito Santo


As informações são da Inter TV MG. Conforme o policial rodoviário federal Victor Abdala, a equipe abordou o veículo na BR 262 porque ele estava com o farol queimado. O condutor demonstrou nervosismo, o que gerou desconfiança nos agentes, que decidiram fazer uma vistoria mais minuciosa e encontraram a droga. 


Ao todo, foram apreendidos 686 tabletes de maconha. O material e o motorista foram levados para a Delegacia de Polícia Civil

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Motociclista morre ao colidir em minitrator em Itaguaçu

Publicado em 02/06/2026 às 08:59
Ercílio Mesquita, de 50 anos, deixa esposa e uma filha.
Ercilio Mesquita morreu após se envolver em acidente com uma tobata. Acervo familiar

Um homem de 50 anos, identificado como Ercilio Mesquita, morreu após se envolver em um acidente entre uma moto e uma tobata (minitrator agrícola) na ES 446, em Itaguaçu, na Região Serrana do Espírito Santo, na segunda-feira (1º). Ele era casado e deixa esposa e uma filha.


De acordo com informações apuradas pela repórter Luana Luiza, da TV Gazeta Noroeste, Ercilio seguia de motocicleta para Colatina, levando uma conhecida para visitar uma parente internada quando, em uma curva, colidiu na traseira da tobata, que era conduzida por um homem de 56 anos. Na carroceria acoplada ao minitrator agrícola, também estava um casal de idosos, ambos de 72 anos.


As outras quatro vítimas envolvidas no acidente – a passageira da moto, o condutor da tobata e o casal que estava na carroceria – sofreram ferimentos. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Estadual Sílvio Ávidos, em Colatina.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Itaguaçu.

Digite aqui seu texto...

Atualização

02/06/2026

Esse texto foi atualizado com informações das polícias Militar e Civil.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Na ES 080

Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Publicado em 01/06/2026 às 18:21
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher de 41 anos morreu em acidente em Água Doce do Norte Reprodução | Leitor A Gazeta

Uma mulher de 41 anos morreu em acidente na ES 080, na zona rural de Água Doce do Norte, região Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima dirigia um Fiat Siena quando atingiu uma Volkswagen Saveiro. A identidade da mulher não foi divulgada.


Testemunhas relataram à PM que os dois veículos seguiam em direções opostas quando, em uma curva, a condutora do Siena invadiu a contramão e atingiu a Saveiro. O motorista da Saveiro sofreu ferimentos pelo corpo, foi socorrido pelo Samu/192 e levado a um pronto-socorro da região. 


O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Água Doce do Norte.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bloqueio total

Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Publicado em 01/06/2026 às 17:25

Um caminhão-cegonha pegou fogo na BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no final da tarde desta segunda-feira (1°). A Polícia Rodoviária Federal informou que ninguém se feriu, mas as chamas também atingiram uma área de vegetação às margens da rodovia. 


A pista foi totalmente interditada nos dois sentidos para que os Bombeiros pudessem controlar o incêndio. Por volta das 19h, o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, informou que o trânsito foi liberado no sentido norte (Vitória), porém seguia paralisado na direçã contrária (Rio de Janeiro). A pista, segundo a PRF, foi liberada às 21h45. 


No início de 2026, outros seis acidentes com caminhões-cegonha foram registrados em menos de um mês no Espírito Santo. Três deles também ocorreram na BR 101. 

Atualização

02/06/2026

O texto foi atualizado com o horário em que o trânsito foi liberado na rodovia.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Trânsito

Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares

Publicado em 01/06/2026 às 16:18
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Carro foi removido para um pátio credenciado pelo Detran-ES Reprodução | Guarda Civil Municipal de Linhares

Um idoso de 70 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) e conduzido à delegacia por dirigir um carro sob o efeito de álcool, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu no domingo (31). Moradores disseram aos agentes da guarda que o homem chegou a subir em calçadas e quase atropelou pedestres.


Segundo a GCM, o motorista apresentava forte odor de álcool, descoordenação motora e dificuldade para responder às perguntas e realizar o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado à delegacia, onde passou por um exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. O carro foi removido para um pátio credenciado pelo Detran/ES.


A Polícia Civil informou que o idoso foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e, após o pagamento da fiança, foi liberado para responder ao processo em liberdade. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Sul do ES

Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES

Publicado em 01/06/2026 às 15:16

Um grupo ficou preso após subir o monumento natural da Pedra do Frade e a Freira, localizado na divisa entre os municípios de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das três pessoas conseguiu ligar e pedir ajuda nesta segunda-feira (1°), afirmando que estavam no local desde o domingo (31) e não conseguiam sair.


Além dos Bombeiros, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo foi ao local e recuperou as vítimas com um cesto de resgate. Os três contaram para a equipe do Notaer que tentaram descer após uma escalada, mas não encontraram a via de acesso pois ela estava destruída. O grupo decidiu esperar a manhã para tentar novamente, mas ainda assim não conseguiram realizar a descida e ligaram para os bombeiros. 


Após o resgate realizado no final da tarde de segunda-feira (1°), os escaladores chegaram sem ferimentos ao solo. Eles ficaram aos cuidados dos bombeiros.

Trio de escaladores foi resgatado pelo Notaer e Bombeiros na Pedra do Frade e a Freira, no ES
Trio de escaladores foi resgatado pelo Notaer e Bombeiros na Pedra do Frade e a Freira, no ES Divulgação/Notaer
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
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