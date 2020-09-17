Agora quem comprar fogos no ES deve informar em que situação vai usar

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Um motorista de 64 anos ficou ferido em estado grave após sofrer um acidente nesta terça-feira (2) na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O condutor seguia no sentido Alegre.
Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, com a Polícia Militar, a suspeita é que, como a pista estava molhada pela chuva, o veículo tenha aquaplanado, fazendo o motorista perder o controle, rodar e bater o carro contra uma pilastra embaixo da passarela de pedestres que fica em frente ao campus Cachoeiro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local em atendimento à vítima, que ficou presa às ferragens. Após ser retirado do veículo, o motorista foi entubado ainda no local e levado pelo Samu em estado grave para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
As Polícias Militar e Civil foram procuradas para mais informações, mas ainda não houve retorno.
Um adolescente de 16 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro em um cruzamento das avenidas Castro Alves e Dom Pedro II, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu após o jovem avançar a sinalização de parada obrigatória.
O adolescente sofreu um corte na cabeça e um deslocamento no pé. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para o Hospital Rio Doce.
Já o condutor do carro estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e foi multado. O veículo foi liberado para um condutor habilitado, enquanto a bicicleta elétrica foi entregue ao responsável legal pelo adolescente.
Para celebrar o Dia Mundial da Bicicleta, nesta quarta-feira (3), haverá gratuidade no uso das bicicletas compartilhadas Bike Vitória e BikES dos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra.
A ação será válida durante todo o dia nas estações das três cidades. O uso seguirá as regras de utilização dos dias convencionais: viagens de até 75 minutos e depois é necessário aguardar 10 minutos para um novo desbloqueio.
As pessoas que desejam utilizar o serviço precisam instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store ou App Store, realizar o cadastro e retirar a bicicleta nos pontos disponíveis.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades com risco de queda de granizo no Espírito Santo. O aviso teve início às 8h desta terça-feira (2) e segue válido até as 23h59 de quarta-feira (3).
Ao todo, 75 municípios capixabas estão sob alerta. Apenas Mucurici, Montanha e Pedro Canário, no extremo Norte do Estado, ficaram de fora da área de abrangência.
Segundo o Inmet, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O órgão informou que o risco de alagamentos é baixo.
Mais de 500 quilos de maconha foram encontrados em meio à carga de uma carreta em Abre Campo, na Zona da Mata mineira, na última segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista disse que saiu de Betim, em Minas Gerais, com destino a Vitória, no Espírito Santo.
As informações são da Inter TV MG. Conforme o policial rodoviário federal Victor Abdala, a equipe abordou o veículo na BR 262 porque ele estava com o farol queimado. O condutor demonstrou nervosismo, o que gerou desconfiança nos agentes, que decidiram fazer uma vistoria mais minuciosa e encontraram a droga.
Ao todo, foram apreendidos 686 tabletes de maconha. O material e o motorista foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.
Um homem de 50 anos, identificado como Ercilio Mesquita, morreu após se envolver em um acidente entre uma moto e uma tobata (minitrator agrícola) na ES 446, em Itaguaçu, na Região Serrana do Espírito Santo, na segunda-feira (1º). Ele era casado e deixa esposa e uma filha.
De acordo com informações apuradas pela repórter Luana Luiza, da TV Gazeta Noroeste, Ercilio seguia de motocicleta para Colatina, levando uma conhecida para visitar uma parente internada quando, em uma curva, colidiu na traseira da tobata, que era conduzida por um homem de 56 anos. Na carroceria acoplada ao minitrator agrícola, também estava um casal de idosos, ambos de 72 anos.
As outras quatro vítimas envolvidas no acidente – a passageira da moto, o condutor da tobata e o casal que estava na carroceria – sofreram ferimentos. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Estadual Sílvio Ávidos, em Colatina.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Itaguaçu.
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Atualização
Esse texto foi atualizado com informações das polícias Militar e Civil.
Uma mulher de 41 anos morreu em acidente na ES 080, na zona rural de Água Doce do Norte, região Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima dirigia um Fiat Siena quando atingiu uma Volkswagen Saveiro. A identidade da mulher não foi divulgada.
Testemunhas relataram à PM que os dois veículos seguiam em direções opostas quando, em uma curva, a condutora do Siena invadiu a contramão e atingiu a Saveiro. O motorista da Saveiro sofreu ferimentos pelo corpo, foi socorrido pelo Samu/192 e levado a um pronto-socorro da região.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Água Doce do Norte.
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Um caminhão-cegonha pegou fogo na BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no final da tarde desta segunda-feira (1°). A Polícia Rodoviária Federal informou que ninguém se feriu, mas as chamas também atingiram uma área de vegetação às margens da rodovia.
A pista foi totalmente interditada nos dois sentidos para que os Bombeiros pudessem controlar o incêndio. Por volta das 19h, o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, informou que o trânsito foi liberado no sentido norte (Vitória), porém seguia paralisado na direçã contrária (Rio de Janeiro). A pista, segundo a PRF, foi liberada às 21h45.
No início de 2026, outros seis acidentes com caminhões-cegonha foram registrados em menos de um mês no Espírito Santo. Três deles também ocorreram na BR 101.
Atualização
O texto foi atualizado com o horário em que o trânsito foi liberado na rodovia.
Um idoso de 70 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) e conduzido à delegacia por dirigir um carro sob o efeito de álcool, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu no domingo (31). Moradores disseram aos agentes da guarda que o homem chegou a subir em calçadas e quase atropelou pedestres.
Segundo a GCM, o motorista apresentava forte odor de álcool, descoordenação motora e dificuldade para responder às perguntas e realizar o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado à delegacia, onde passou por um exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. O carro foi removido para um pátio credenciado pelo Detran/ES.
A Polícia Civil informou que o idoso foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e, após o pagamento da fiança, foi liberado para responder ao processo em liberdade.
Um grupo ficou preso após subir o monumento natural da Pedra do Frade e a Freira, localizado na divisa entre os municípios de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das três pessoas conseguiu ligar e pedir ajuda nesta segunda-feira (1°), afirmando que estavam no local desde o domingo (31) e não conseguiam sair.
Além dos Bombeiros, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo foi ao local e recuperou as vítimas com um cesto de resgate. Os três contaram para a equipe do Notaer que tentaram descer após uma escalada, mas não encontraram a via de acesso pois ela estava destruída. O grupo decidiu esperar a manhã para tentar novamente, mas ainda assim não conseguiram realizar a descida e ligaram para os bombeiros.
Após o resgate realizado no final da tarde de segunda-feira (1°), os escaladores chegaram sem ferimentos ao solo. Eles ficaram aos cuidados dos bombeiros.