Vitória estuda mais vagas de estacionamento no entorno da Leitão da Silva

A Prefeitura de Vitória está identificando ruas transversais à avenida Leitão da Silva que podem ter vagas de estacionamento e de carga e descarga. A informação foi dada pela secretária municipal de de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, em entrevista à CBN Vitória.
A medida surge em meio a reclamações de comerciantes sobre a ausência de estacionamento na avenida, entregue no último fim de semana após cinco anos de obras. "Vamos conversar hoje (terça-feira) com a associação dos comerciantes na secretaria de Trânsito. Vamos conversar com eles sobre as demandas. Estamos identificando nas ruas transversais vagas para estacionamento e carga e descarga", contou Ana Elisa.
Para discutir sobre a necessidade de vagas de estacionamento nas proximidades da Leitão da Silva, a prefeitura e comerciantes vão se reunir na tarde desta terça-feira, na Setran, que fica na Enseada do Suá, em Vitória.
A prefeitura informou que o estacionamento na Avenida Leitão da Silva será liberado nos finais de semana e nos feriados a partir do próximo dia 7 de dezembro. Mas, durante a semana, parar indevidamente o carro na pista será motivo de autuação por parte da Guarda Municipal de Trânsito.
A Prefeitura de Vitória observa que, caso alguém presencie irregularidades na região, é possível fazer denúncia por meio do número 190. Mas destaca que, "a partir do dia 7 de dezembro, aos sábados, domingos e feriados, o estacionamento na avenida Leitão da Silva será permitido."