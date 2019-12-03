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Pedido de comerciantes

Vitória estuda mais vagas de estacionamento no entorno da Leitão da Silva

Em  entrevista à CBN Vitória, a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), Ana Elisa Nahas, informou que se reunirá na tarde desta terça-feira (3) com os comerciantes para discutir a demanda por estacionamento na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 13:50

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 13:50

Movimentação de veículos na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, no dia da sua reinauguração Crédito: Fernando Madeira - 01/12/2019
A Prefeitura de Vitória está identificando ruas transversais à avenida Leitão da Silva que podem ter vagas de estacionamento e de carga e descarga. A informação foi dada pela secretária municipal de de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, em entrevista à CBN Vitória.
A medida surge em meio a reclamações de comerciantes sobre a ausência de estacionamento na avenida, entregue no último fim de semana após cinco anos de obras. "Vamos conversar hoje (terça-feira) com a associação dos comerciantes na secretaria de Trânsito. Vamos conversar com eles sobre as demandas. Estamos identificando nas ruas transversais vagas para estacionamento e carga e descarga", contou Ana Elisa.
Para discutir sobre a necessidade de vagas de estacionamento nas proximidades da Leitão da Silva, a prefeitura e comerciantes vão se reunir na tarde desta terça-feira, na Setran, que fica na Enseada do Suá, em Vitória.

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A prefeitura informou que o estacionamento na Avenida Leitão da Silva será liberado nos finais de semana e nos feriados a partir do próximo dia 7 de dezembro. Mas, durante a semana, parar indevidamente o carro na pista será motivo de autuação por parte da Guarda Municipal de Trânsito.
A Prefeitura de Vitória observa que, caso alguém presencie irregularidades na região, é possível fazer denúncia por meio do número 190. Mas destaca que, "a partir do dia 7 de dezembro, aos sábados, domingos e feriados, o estacionamento na avenida Leitão da Silva será permitido."

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