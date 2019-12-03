Após inauguração, carros continuam estacionados na Leitão da Silva

A Gazeta já encontrou irregularidades no local. Oito veículos foram flagrados estacionados ao longo da via, em local proibido, tomando uma das faixas no sentido Bento Ferreira, próximo à Rua Dona Maria Rosa, na tarde desta segunda-feira (2). Um dia depois da inauguração da nova Avenida na Leitão da Silva , em Vitória, a reportagem dejá encontrou irregularidades no local. Oito veículos foram flagrados estacionados ao longo da via, em local proibido, tomando uma das faixas no sentido Bento Ferreira, próximo à Rua Dona Maria Rosa, na tarde desta segunda-feira (2).

O mecânico Domingos Fontes, de 60 anos, dono de uma oficina no local, confirmou que dois carros estavam sob a responsabilidade dele, mas disse que os outros eram de funcionários das lojas próximas. Não é a primeira vez que o mecânico ocupa a faixa da avenida para consertar carros dos clientes. Em março deste ano, Fontes tinha bloqueado a via na altura da Rua Dona Maria Rosa . Na ocasião, ele relatou que não havia sido comunicado sobre a liberação do trecho, nem recebeu pedido de retirada dos carros.

Questionado sobre a insistência em deixar os veículos em local proibido, ele alegou não ter outra alternativa. Meu trabalho é esse aqui e, infelizmente, não existem muitos locais para guardar os carros. Mas amanhã mesmo esses dois carros que estão na rua não estarão mais aqui, disse. Domingos Fontes afirmou ainda que pretende fechar a oficina e se aposentar, mas não disse quando.

A reportagem permaneceu no local por quase uma hora, mas ninguém apareceu nesse período de tempo para retirar nenhum dos veículos estacionados. Também não apareceu nenhum guarda de trânsito para fiscalizar o local.

A Prefeitura de Vitória foi acionada e respondeu apenas que "nos pontos da avenida Leitão da Silva em que as placas de sinalização vertical já estão instaladas, a Guarda Municipal pode autuar motoristas que estiverem em desacordo com a legislação". A prefeitura não respondeu se haverá atenção especial no local, já que as infrações são recorrentes. A nota diz somente que "caso o munícipe presencie irregularidades na região, pode ligar para o 190 e fazer a denúncia".

ESTACIONAMENTO SERÁ LIBERADO NOS FINAIS DE SEMANA

A falta de estacionamento na via é motivo de reclamação de motoristas e comerciantes. A gente não encontra estacionamento na Leitão da Silva. O que precisava acontecer era a separação melhor de faixas. Duas faixas para circulação dos veículos e uma separada para estacionamento. Isso ajudaria na viabilidade do comércio, opinou o instrutor de trânsito Rafael de Assis .

Carros estacionados de forma irregular tomam uma das faixas da avenida Crédito: Esthefany Mesquita

CICLOVIA SEM ILUMINAÇÃO

Para quem usa a ciclovia, a opinião é de que ela chegou para ajudar, mas a falta de iluminação é uma preocupação. O número de bicicletas aumentou, ter ciclovia ajuda na segurança, diminuindo acidentes, mas o risco é quando a noite chega, as lojas fecham e a ciclovia fica escura. Isso pode gerar assaltos, disse um comerciante, de 22 anos, que não quis se identificar.

Para ir ao trabalho está melhor, tem mais sinalização e, por enquanto, parece que os carros e motos obedecem os semáforos, mas à noite aqui fica uma escuridão, contou a auxiliar de cozinha Maria, de 45 anos.

Em relação à iluminação da ciclovia, a prefeitura destacou que o planejamento já está sendo realizado. A Setran ressalta, ainda, que a nova iluminação da avenida já está em fase de instalação. Serão instaladas 163 novas luminárias do tipo Led de 190 watts. O órgão destaca que as novas lâmpadas geram uma economia de 40% no consumo e sua luminosidade serve diretamente também aos usuários da ciclovia, que fica localizada no meio das pistas.

Parte da nova ciclovia da leitão da Silva está inacabada Crédito: Esthefany Mesquita

TRECHO DA CICLOVIA ESTÁ INACABADO

De um lado alívio, do outro mais espera. Parte da ciclovia foi encontrada com falhas na altura da Avenida Beira Mar, impossibilitando que ciclistas passem no local com segurança. A prefeitura disse que está cuidando dos detalhes que precisam ser ajustados. A obra foi finalizada pelo Governo do Estado e entregue à prefeitura. Agora é momento de ser feita a vistoria e realizar os reajustes que deverão ser feitos se necessários", informa a nota.