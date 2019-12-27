Virada do ano: reforço nos ônibus e viagens extras no Transcol

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

Os horários noturnos terão viagens a mais nas linhas 568, 563 e 837, no dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. Além disso, também haverá reforço de carros de reserva nos terminais de integração, das 20h até a meia-noite do dia 31, e das 10 horas às 20 horas do dia 1º de janeiro. Além disso, o serviço noturno convencional estará operando normalmente.

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PARA QUEM VAI FESTEJAR EM VITÓRIA

Para quem vai passar a virada do ano em Vitória, haverá quatro linhas especiais, criadas para atender quem se desloca para as áreas da Curva da Jurema e da Avenida Adalberto Simão Nader. As linhas que irão até a Curva da Jurema sairão do Terminal Jardim América e do Terminal Campo Grande, das 20h30 até as 23 horas do dia 31. Já as linhas que irão até a Avenida Adalberto Simão Nader partirão do Terminal Carapina e do Terminal Vila Velha, a partir das 21h10 até as 23h40.

BALNEÁRIOS

Serra:

Linha 806 (Terminal Jacaraípe / Nova Almeida): quatro viagens a mais, das 21h às 23h;

Linha 820 (Terminal Jacaraípe / Terminal Carapina): quatro viagens a mais, partindo de Jacaraípe, das 20h30 às 23h, e mais três viagens, partindo de Carapina, das 21h30 às 23 horas;

Linha 854 (Praia Grande / Terminal Jacaraípe): nove viagens a mais, entre 19h15 e 22h45;

Linha 875 (Terminal Laranjeiras / Terminal Jacaraípe): mais quatro viagens extras, das 20h52 às 22h40.

Vila Velha:

Linha 613 (Ponta da Fruta / Terminal Vila Velha): sete viagens a mais, partindo do Terminal Vila Velha, entre 20h10 e 22h20, e duas a mais saindo de Ponta da Fruta, às 21h e 21h20;

Linha 650 (Terminal Vila Velha / Terminal Ibes): duas viagens a mais partindo de Vila Velha, às 20h50 e 21h30, e cinco viagens a mais partindo do Ibes, das 20h às 22h15;

Linha 651 (Terminal Vila Velha / Praia da Costa): terá 16 viagens a mais, entre 20h30 e 23h10.

REFORÇO NOTURNO

Durante e após as comemorações de ano-novo na Grande Vitória, haverá viagens a mais para os passageiros. Na linha 845 (Costa Bela / Terminal Jacaraípe) serão dez viagens a mais, entre 4h40 e 6h10 do dia 1º, partindo de Capuba. Já a linha 854 (Praia Grande / Terminal Jacaraípe) contará com oito viagens extras, saindo de Praia Grande, das 4h30 até as 6h15 do dia 1º. E a linha 831 (Manguinhos / Terminal Carapina) terá uma viagem a mais, às 5h.

Em Vila Velha, a linha 613 (Ponta da Fruta / Terminal Vila Velha) terá duas viagens extras, saindo do balneário às 4h40 e às 5h. A linha 609 (Barra do Jucu / Terminal Vila Velha) terá uma viagem a mais, às 4h35.

CARROS DE RESERVA

No período de 20h até a meia-noite, os terminais do Transcol contarão com reforço de 31 veículos de reserva, os quais serão solicitados caso haja a necessidade. No dia 1º de janeiro, das 10h às 20h, os terminais contarão com mais 12 carros de reserva.