Hotéis de Vitória têm 100% das reservas preenchidas no réveillon

Queima de fogos na praia de Camburi vai durar 17 minutos na virada de ano em Vitória Crédito: Flávio Almeida/ Prefeitura de Vitória

A festa da virada de ano se aproxima e promete lotar as ruas de Vitória. Os hotéis da capital do Espírito Santo, que já começam a receber os turistas, estão com todas as suas ocupações reservadas.

Para quem optou por passar o réveillon em Vitória, a viagem exigiu planejamento com antecedência. De acordo com Paulo Lima, do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Cozinha Industrial, Bares, Restaurantes e Similares do Estado (SindiHoteis -ES), em alguns locais as reservas já estavam sendo feitas desde setembro.

"Na hotelaria em geral o Espírito Santo teve uma recuperação saudável", pontua ele ao comparar a movimentação desde ano com a de 2018. Em um dos hotéis que já estão com todos os quartos reservados, a diária é de R$ 750.

Para Leonardo Krohling, diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, os números indicam que o réveillon tem transformado a capital em um destino turístico disputado.

"A gente vem se consolidando como um destino turístico para o réveillon. Ano passado ficamos em nono lugar como o destino mais procurado, à frente até da cidade de salvador. Este é o quarto ano consecutivo que temos 100% de ocupação hoteleira. O que mostra que mostra que o réveillon da nossa capital já se tornou um produto turístico da cidade", pontua.

FOGOS SILENCIOSOS

Uma das novidades esperadas para a virada rumo a 2020 é a queima de fogos de artifício chamados de silenciosos, que serão utilizados pela primeira vez em Vitória. Duas balsas grandes e três pequenas vão garantir 17 minutos de show de fogos em Camburi. Já na praça de Santo Antônio e na Ilha das Caieiras, serão dez minutos de fogos.