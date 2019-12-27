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Virada

Hotéis de Vitória têm 100% das reservas preenchidas no réveillon

Este é o quarto ano consecutivo em que as reservas em hotéis são esgotadas na capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 17:17

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 17:17

Queima de fogos na praia de Camburi vai durar 17 minutos na virada de ano em Vitória Crédito: Flávio Almeida/ Prefeitura de Vitória
A festa da virada de ano se aproxima e promete lotar as ruas de Vitória. Os hotéis da capital do Espírito Santo, que já começam a receber os turistas, estão com todas as suas ocupações reservadas.
Para quem optou por passar o réveillon em Vitória, a viagem exigiu planejamento com antecedência. De acordo com Paulo Lima, do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Cozinha Industrial, Bares, Restaurantes e Similares do Estado (SindiHoteis -ES), em alguns locais as reservas já estavam sendo feitas desde setembro.
"Na hotelaria em geral o Espírito Santo teve uma recuperação saudável", pontua ele ao comparar a movimentação desde ano com a de 2018. Em um dos hotéis que já estão com todos os quartos reservados, a diária é de R$ 750.
Para Leonardo Krohling, diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, os números indicam que o réveillon tem transformado a capital em um destino turístico disputado.
"A gente vem se consolidando como um destino turístico para o réveillon. Ano passado ficamos em nono lugar como o destino mais procurado, à frente até da cidade de salvador. Este é o quarto ano consecutivo que temos 100% de ocupação hoteleira. O que mostra que mostra que o réveillon da nossa capital já se tornou um produto turístico da cidade", pontua.

FOGOS SILENCIOSOS

Uma das novidades esperadas para a virada rumo a 2020 é a queima de fogos de artifício chamados de silenciosos, que serão utilizados pela primeira vez em Vitória. Duas balsas grandes e três pequenas vão garantir 17 minutos de show de fogos em Camburi. Já na praça de Santo Antônio e na Ilha das Caieiras, serão dez minutos de fogos.
"São fogos de baixo estampido, fazem menos barulho. É uma questão de respeito aos animais, às pessoas que são muito sensíveis a barulhos, idosos, pessoas adoentadas", explica Leonardo Krohling.

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