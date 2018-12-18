Confira o que funciona na Grande Vitória durante Natal e Ano Novo

Estabelecimentos terão horários diferenciados no Natal e no Ano Novo Crédito: Eduardo Dias

Com as festas de fim de ano chegando, muitos estabelecimentos comerciais da Grande Vitória prepararam horários especiais de atendimento ao público.

Confira abaixo, também, como será o funcionamento de shoppings, supermercados e bancos para o final do ano.

RÉVEILLON

Prefeituras

VITÓRIA

A prefeitura decretou ponto facultativo para o dia 31, véspera de Ano Novo. A administração municipal manterá serviços funcionando em esquema de plantão, como Pronto-Atendimentos (PA) e Guarda Municipal.

156 Online

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito online no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Defesa Civil

O órgão faz plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Central de Serviços

Demandas devem ser direcionadas para o aplicativo Vitória Online ou pelo Fala Vitória 156. Os principais serviços realizados são: operação tapa-buracos, manutenção da rede de drenagem, conservação e reparos das praças.

Escolas

Não haverá aulas na rede municipal no dia 31.

Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam nos dias 25/12 e 01/01.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica decretou ponto facultativo para o dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, Ano Novo, não haverá expediente nas repartições públicas municipais em Cariacica.

Somente os serviços essenciais à população serão mantidos.

 O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

 A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

 A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

 Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

 Os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) estarão de férias.

VILA VELHA

Conforme calendário municipal, no feriado de Ano Novo, 1º de janeiro, os serviços essenciais da Prefeitura de Vila Velha funcionarão normalmente. O dia 31 de dezembro foi decretado como ponto facultativo.

No feriado, a Prefeitura terá o seguinte expediente:

Serviços Urbanos: a coleta de lixo será feita normalmente.

Saúde: os pronto atendimentos da Glória e de Cobilândia funcionarão normalmente, em regime de 24 horas. O mesmo vale para o Hospital Maternidade de Cobilândia.

Defesa Civil: Plantão: 99895-0100 ou 199.

Guarda Municipal: Plantão: 3219-9929.

Comunicação: atendimento à imprensa por meio do e-mail atendimento à imprensa por meio do e-mail [email protected]

Ouvidoria Municipal: telefone: 162 ou no link https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria.

Disque Silêncio: A fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162.

Assistência Social: Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.

Serviço funerário: 99717-0868; Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

SERRA

Haverá ponto facultativo no dia 31 de dezembro. Os diversos serviços essenciais vão ser mantidos nos dias de ponto facultativo e feriados.

- Os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina) trabalharão normalmente com plantão 24 horas.

- O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, de 8 às 17 horas.

- O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar monitoramento de 8 às 20 horas, podendo ser acionado pelo telefone 9 9517-7869

- Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar na segunda e terça-feira das 7 às 18h; e na quarta-feira das 7h até meia-noite, pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321.

- Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão atuar.

VIANA





A Prefeitura de Viana informa que está previsto no calendário municipal ponto facultativo para o dia 31, portanto não haverá expediente administrativo. Serão mantidos serviços essenciais, como o Pronto Atendimento 24 horas em Alindo Villaschi e o plantão da Defesa Civil, por exemplo.

GUARAPARI

A prefeitura informa que ainda não houve definição se haverá alteração do expediente.

Shoppings

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas, Praça de Alimentação e Lazer:

Dia 31: funcionará de 10h às 19h (abertura facultativa de 8h às 10h)

Dia 1º: lojas fechadas. Alimentação e Lazer funciona com abertura facultativa de 11h às 22h.

Extrabom: Segunda à sábado - 8h às 22:30h. Domingo de 14h às 21h.

Cinema: de acordo com a programação.

Shopping Praia da Costa

Entre os dias 26 a 29: funcionamento normal. Alimentação e lazer e lojas e quiosques, das 10h às 22h.

Dia 30: Alimentação e lazer e lojas e quiosques, das 14h às 20h

Dia 31: Alimentação e lazer e lojas e quiosques, das 10h às 19h

Dia 1º: Alimentação e Lazer de 11h às 22h. Lojas e quiosques, fechados.

Shopping Mestre Álvaro

O estabelecimento terá horário de funcionamento especial para o Ano Novo.

Entre os dias 27 a 30: funcionamento normal. Alimentação e lazer, das 10h às 23h. Lojas e quiosques, das 10h às 22h. Pátio Mestre Álvaro, das 11h30 às 23h30.

Dia 31: Alimentação e Lazer, lojas e quiosques e pátio Mestre Álvaro, das 10h às 19h.

Dia 1º: Alimentação e Lazer, de 11h às 22h. Lojas e quiosques, fechados. Pátio Mestre Álvaro, das 11h30 às 22h30.

Shopping Montserrat

O estabelecimento terá horário de funcionamento especial para o Ano Novo.

Entre os dias 27 a 30: funcionamento normal. Alimentação e lazer, das 10h às 23h. Lojas e quiosques, das 10h às 22h.

Dia 31: Alimentação e lazer, lojas e quiosques, das 10h às 19h.

Dia 1º: Alimentação e lazer, de 11h às 22h. Lojas e quiosques, fechados.

Shopping Moxuara

O estabelecimento terá horário de funcionamento especial para o Ano Novo.

Entre os dias 26 e 30: funcionamento normal.

Dia 31: 10 às 19h.

Dia 1º: lojas e quiosques fechados. A praça de alimentação funcionará das 11h às 22h.

Shopping Jardins

Lojas e quiosques

Dia 30: das 10h às 19h.

Dia 31: das 10h às 17h.

Dia 1º: não abre.

Praça de Alimentação

Dia 30: das 11h às 15h.

Dia 31: das 10h às 15h.

Dia 1º de janeiro não abre.

Cinema: Funcionamento conforme programação.

Shopping Vila Velha

Do dia 26 a 30: horário de funcionamento normal do shopping.

Dia 31: lojas, quiosques, alimentação e lazer funcionam de 10h às 18h.

Dia 1º: lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer funcionam com abertura facultativa de 11h às 22h.

A partir do dia 2 de janeiro: o horário de funcionamento normal do shopping.

Cinema: dia 31, às 11h30 e dia 1ºàs 15h30.

Shopping Vitória

Já no período de 26 a 30 de dezembro, o expediente será normal, ou seja, lojas e estandes de quarta a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h. No dia 31, o horário será de 10h às 19h. No dia 1º de janeiro só funcionará alimentação das 11h às 22h. O Cinema funcionará durante todo o período de acordo com os horários das sessões.

GOVERNO

O governo do Estado decretou ponto facultativo no dia 31 de dezembro. A decisão, assinada pelo governador Paulo Hartung nesta quinta-feira (6), foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (7).

Não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nesses dois dias. Mas terá funcionamento normal os órgãos e entidades que desempenham suas funções em regime de escala e/ou que não admitem paralisação.

FEBRABAN

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), dia 31 dezembro, último dia útil do ano, não haverá expediente ao público, admitindo-se apenas operações entre instituições financeiras e serviços de compensação de cheques e outros papéis.

BANESTES

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, as agências do Banestes estarão fechadas. Já os correspondentes bancários podem funcionar, mas a decisão é de cada dono do estabelecimento. Porém, se o Banesfácil abrir, os lançamentos (pagamentos, por exemplo) serão registrados com data do primeiro dia útil de 2019. Toda a rede retoma o atendimento em horário normal a partir de 2 de janeiro. Os meios eletrônicos de atendimento

BANDES

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) terá horários especiais para as comemorações de fim de ano. Na segunda-feira (31), não haverá expediente. Caso esteja interessado em saber sobre linhas de financiamento, o empreendedor pode fazer uma simulação no site ou no aplicativo para smartphones. Basta responder algumas perguntas para saber que tipo de crédito é o ideal. No site www.

TJES

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informa que, dia 31 de dezembro será ponto facultativo, portanto não haverá expediente. E dia 1º, feriado, também sem expediente administrativo.

Supermercados

Carone

Dia 30/12: todas as lojas Carone abrem de 8h30m às 18h, exceto a loja Campo Grande, que abre de 10h às 18h, e a loja Caroninho do centro de Vila Velha, que não abre nenhum domingo.

- Todas as lojas Carone funcionam até às 19h (8h às 19h, e Caroninho 7h às 19h)

SempreTem

Dia 31/12: ficará aberto de 7h às 19h.

Walmart e Sams Club

Irão funcionar das 08h às 18h em Vitória dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro não haverá expediente nas lojas.

Rede Extrabom e Extraplus

Abertura em horário especial dia 30 de dezembro. Todas as unidades do Extrabom e Extraplus funcionarão de 8h às 18h, exceto a unidade do Boulevard Shopping Vila Velha, que funcionará das 14h às 21h.

Horário especial dia 31 de dezembro (véspera de Ano Novo): funcionamento até as 19h.

Horário especial durante o verão:

Loja de Jacaraípe (Serra): de 02/01 a 04/03/2019

- Segunda a quinta-feira - das 7h às 22h

- Sexta a sábado  das 7h às 23h

Loja do Extracenter, em Guarapari: de 02/01 a 04/03/2019

- Segunda a quarta-feira  das 8h às 22h

- Quinta-feira a sábado  das 8h às 23h

OK Supermercado e Hipermercado

- Dia 29 de dezembro: todas as unidades do Ok Superatacado e do OK Hipermercado funcionam em horário normal, das 8 às 22 horas.

- Dia 30 de dezembro: as lojas do Ok Superatacado de Maracanã, em Cariacica; de Santos Dumont e Aribiri, em Vila Velha; de Laranjeiras, na Serra e o OK Hipermercado, em Vitória funcionam das 8 às 18 horas.

O OK Superatacado do Shopping Moxuara fica aberto das 11 às 19h.

A unidade de Linhares funciona das 9 às 19h, dia 31.

- Dia 31: todas as lojas das 8.00 às 20.00h

- Dia 1º: todas as unidades estarão fechadas.

Masterplace Mall

Masterplace Mall, na Reta da Penha, no Ano Novo.

- Dia 30: o Mall abrirá (mas não todas as lojas), das 9h às 18h.

- Dia 31: abertura das 09h às 18h

- Dia 1º: fechado.