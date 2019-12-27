Shoppings e lojas de rua vão abrir em horário especial para o réveillon

Devido ao réveillon, nos dias que antecedem a data as lojas de rua e os shoppings da Grande Vitória vão funcionar em horário especial para quem quiser ir às compras. Na terça-feira (31), véspera de ano-novo, as lojas de rua e dos shoppings vão abrir, mas fecharão mais cedo. Na quarta-feira (1º), as lojas ficarão fechadas, mas as praças de alimentação dos centros comerciais abrirão. Veja como vai ser o funcionamento desses locais.
CONFIRA O FUNCIONAMENTO DE SHOPPINGS E LOJAS DE RUA
Shopping Vitória
- 28 a 30/12 Lojas/stands abrem das 10h às 22h. Praça de alimentação funciona das 10h às 23h;
- 31/12 Lojas/stands e praça de alimentação abrem das 10h às 19h;
- 1º/01 Lojas/stands fecham. Praça de alimentação funciona das 11h às 22h;
Shopping Praia da Costa
- 28, 30 e 31/12 - Lojas/stands abrem das 10h às 22h;
- 29/12 Lojas/stands funcionam das 14h às 20h;
- 1º/01 - Não foi informado funcionamento;
Shopping Mestre Álvaro
- 28/12 -Lojas/stands e praça de alimentação funcionam das 10h às 22h;
- 29/12 - Lojas/stands funcionam das 13h às 21h. Praça de alimentação abre das 11h às 22h;
- 31/12 Lojas/stands e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h;
- 1º/01 - Lojas/stands fecham. Praça de alimentação funciona das 11h às 22h;
Boulevard Shopping Vila Velha
- 28/12 a 30/12 Lojas/stands e praça de alimentação funcionarão normalmente;
- 31/12 Lojas/stands abrem das 10h às 19h. Praça de alimentação abre das 10h às 19h;
- 1º/01 - Lojas/stands fecham. Praça de alimentação abre das 11h às 22h;
Shopping Montserrat
- 28/12 -Lojas/stands e praça de alimentação de 10h às 22h;
- 29/12 - Lojas/stands funcionam das 13h às 21h. Praça de alimentação abre das 11h às 22h;
- 31/12 Lojas/stands e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h;
- 1º/01 - Lojas/stands fecham. Praça de alimentação abre das 11h às 22h;
Shopping Vila Velha
- 26/12 a 30/12 Lojas/stands e praça de alimentação funcionarão normalmente;
- 31/12 Lojas/Stands abrem das 10h às 19h;
- 1º/01 Lojas/stands fecham. Praça de alimentação com ponto facultativo das 11h às 22h;
Shopping Jardins
- 31/12 - Lojas/Stands abrem das 10h às 18h. Praça de alimentação funciona das 11h às 15h;
- 1º/01 - Lojas/stands fecham. Praça de alimentação aberta das 11h às 23h;
Polo de Modas da Glória
- 27, 30 e 31/12 - Lojas abertas das 9h às 18h;
- 28 e 29/12 - Lojas abertas das 9h às 16h;
- 1º/01 - Lojas fechadas;
Lojas da Praia do Canto
- 28/12 - Abrem das 9h às 19h;
- 30/12 - Abrem das 9h às 21h;
- 29/12 e 31/12 - Abrem das 9h às 16h;
- 1º/01 - Lojas fechadas;
Comércio de rua na Serra
- 27 e 30/12 - 8h30 às 18h30;
- 28/12 - 8h30 às 18h;
- 31/12 - 8h30 às 17h;
- 1º/01 - Lojas fechadas;