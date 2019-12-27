  • Shoppings e lojas de rua vão abrir em horário especial para o réveillon
Na terça-feira (31), véspera de ano-novo, as lojas de rua e dos shoppings vão abrir, mas em horário especial. Na quarta-feira (1º), as lojas ficarão fechadas, mas as praças de alimentação dos centros comerciais abrirão
Redação de A Gazeta

27 dez 2019 às 15:08

Consumidores fazem compras nas festas de fim de ano Crédito: Fernando Madeira
Devido ao réveillon, nos dias que antecedem a data as lojas de rua e os shoppings da Grande Vitória vão funcionar em horário especial para quem quiser ir às compras. Na terça-feira (31), véspera de ano-novo, as lojas de rua e dos shoppings vão abrir, mas fecharão mais cedo. Na quarta-feira (1º), as lojas ficarão fechadas, mas as praças de alimentação dos centros comerciais abrirão. Veja  como vai ser o funcionamento desses locais.

CONFIRA O FUNCIONAMENTO DE SHOPPINGS E LOJAS DE RUA

Shopping Vitória

  • 28 a 30/12   Lojas/stands abrem das 10h às 22h. Praça de alimentação funciona das 10h às 23h;
  • 31/12 Lojas/stands e praça de alimentação abrem das 10h às 19h;
  • 1º/01  Lojas/stands fecham. Praça de alimentação funciona das 11h às 22h;

Shopping Praia da Costa

  • 28, 30 e 31/12 - Lojas/stands abrem das 10h às 22h;
  • 29/12  Lojas/stands funcionam das 14h às 20h;
  • 1º/01 - Não foi informado funcionamento;

Shopping Mestre Álvaro

  • 28/12 -Lojas/stands e praça de alimentação funcionam das 10h às 22h;
  • 29/12 - Lojas/stands funcionam das 13h às 21h. Praça de alimentação abre das 11h às 22h;
  • 31/12  Lojas/stands e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h;
  • 1º/01 - Lojas/stands fecham. Praça de alimentação funciona das 11h às 22h;

Boulevard Shopping Vila Velha

  • 28/12 a 30/12  Lojas/stands e praça de alimentação funcionarão normalmente; 
  • 31/12  Lojas/stands abrem das 10h às 19h. Praça de alimentação abre das 10h às 19h;
  • 1º/01 - Lojas/stands fecham. Praça de alimentação abre das 11h às 22h;

Shopping Montserrat

  • 28/12 -Lojas/stands e praça de alimentação de 10h às 22h;
  • 29/12 - Lojas/stands funcionam das 13h às 21h. Praça de alimentação abre das 11h às 22h;
  • 31/12  Lojas/stands e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h;
  • 1º/01 - Lojas/stands fecham. Praça de alimentação abre das 11h às 22h;

Shopping Vila Velha

  • 26/12 a 30/12 Lojas/stands e praça de alimentação funcionarão normalmente;
  • 31/12  Lojas/Stands abrem das 10h às 19h;
  • 1º/01 Lojas/stands fecham. Praça de alimentação com ponto facultativo das 11h às 22h; 

Shopping Jardins

  • 31/12 - Lojas/Stands abrem das 10h às 18h. Praça de alimentação funciona das 11h às 15h;
  • 1º/01 - Lojas/stands fecham. Praça de alimentação aberta das 11h às 23h;

Polo de Modas da Glória

  • 27, 30 e 31/12 - Lojas abertas das 9h às 18h;
  • 28 e 29/12 - Lojas abertas das 9h às 16h;
  • 1º/01 - Lojas fechadas;

Lojas da Praia do Canto

  • 28/12 - Abrem das 9h às 19h;
  • 30/12 - Abrem das 9h às 21h;
  • 29/12 e 31/12 - Abrem das 9h às 16h;
  • 1º/01 - Lojas fechadas;

Comércio de rua na Serra

  • 27 e 30/12 - 8h30 às 18h30;
  • 28/12 - 8h30 às 18h;
  • 31/12 - 8h30 às 17h;
  • 1º/01 - Lojas fechadas;

