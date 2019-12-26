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Fim de ano

Bancos fecham nos dias 31 e 1º e só voltam a abrir na próxima quinta-feira

A Febraban lembra que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 12:44

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 12:44

Agências funcionam nesta segunda-feira (30) e só voltam a abrir na próxima quinta-feira Crédito: Caique Verli
O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, será nesta segunda-feira ( 30). No dia 31 (terça-feira), as instituições financeiras não abrem para atendimento. A informação é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
A Febraban lembra que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionaram no Natal (25) e não abrirão no dia da Confraternização Universal (1º de janeiro).

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A federação orienta a população a utilizar os canais alternativos de atendimento bancário para fazer transações financeiras, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes.
Os carnês e contas de consumo (como água, energia e telefone) vencidos no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.
Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados, como sacados eletrônicos, poderão ser agendados ou pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).
Com informações da Agência Brasil

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