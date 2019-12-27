Veja como funcionam os órgãos públicos no feriadão de ano-novo

O Palácio Anchieta já foi residência dos jesuítas Crédito: Setur

Em razão das celebrações de réveillon no Espírito Santo, alguns serviços públicos sofreram mudanças nos horários de funcionamento. O governo do Estado e as prefeituras da Grande Vitória decretaram ponto facultativo na terça-feira (31), quando as repartições ficarão fechadas.

Já na segunda-feira, haverá expediente nas repartições do governo do Estado e das prefeituras de Vitória, Serra e Vila Velha. Em Cariacica ficam fechadas devido a feriado municipal. Veja como funcionarão os órgãos públicos da Grande Vitória.

CONFIRA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NA GRANDE VITÓRIA

Governo do Estado

Repartições públicas - Na segunda-feira (30) as repartições públicas funcionam normalmente. Já na terça-feira (31) e quarta-feira (1º/01) não haverá expediente nos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual.

Serviços de saúde

O Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) funcionará normalmente na terça-feira (31), das 7h às 18h20, fechando somente na quarta-feira (1°/01). Já os hemocentros regionais de Colatina, Linhares e São Mateus terão atendimento normal na segunda-feira (30), mas estarão fechados nos dias 31/12 e 1°/01, retomando as atividades na quinta-feira (2/01).

Já os serviços da Sesa que atendem por agendamento ou que não realizam serviços de urgência e emergência, também funcionarão na segunda (30) e ficam fechados na terça-feira (31) e quarta-feira (1º/01), retornando às atividades na quinta-feira (2/01). São eles: Farmácias Cidadãs Estaduais (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Colatina, Nova Venécia, Linhares, Venda Nova do Imigrante e Aracruz); Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha; e os Centros Regionais de Especialidades (CREs) de Cariacica, São Mateus, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.



Serviços de urgência e emergência que mantêm o atendimento durante o feriado: - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). - Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-ES): Tanto os profissionais de Saúde, quanto a população em geral podem ligar para o número 0800-283-9904 para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos ou outro motivo. A ligação é gratuita. -Hospitais com pronto-socorro 24h por dia da rede pública estadual.



Assembleia Legislativa

Sem funcionar. Está de recesso até quarta-feira (1º/01)

Prefeitura de Vila Velha

Funcionamento normal na segunda-feira (30). O município decretou ponto facultativo na terça-feira (31), quando as repartições estarão fechadas, assim como não funcionarão na quarta-feira (1º/01).

Prefeitura de Cariacica

Na segunda-feira (30) não haverá expediente nas repartições públicas devido ao ponto facultativo por conta do feriado de Emancipação do município. Na terça-feira (31) e na quarta-feira (1º/01), também não haverá expediente.

Prefeitura de Vitória

As repartições públicas vão funcionar normalmente na segunda-feira (30), mas ficarão fechadas na terça-feira (31) e quarta-feira (1º/01).



Prefeitura da Serra