Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
Horários alterados

Supermercados vão abrir na véspera de réveillon; confira o funcionamento

No feriadão de ano-novo, deste sábado (28) a terça-feira (31), os supermercados da Grande Vitória terão horário especial de funcionamento. Já no primeiro dia de 2020, os estabelecimentos estarão fechados
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 16:00

Movimentação de clientes no Carone de Jardim da Penha  Crédito: Ricardo Medeiros
O feriadão de ano-novo vai ter horário especial de funcionamento dos supermercados de sábado (28) a terça-feira (31) na Grande Vitória. Já no primeiro dia de 2020, os estabelecimentos estarão fechados. Na véspera do réveillon, a maioria das lojas vai abrir às 9h e o horário de fechamento varia entre 18h e 20h. Veja como vão funcionar esses estabelecimentos.

Veja Também

Bancos funcionam na quinta-feira (26) e fecham nos dias 31 e 1º

Veja como funcionam os órgãos públicos no feriadão de ano-novo

Shoppings e lojas de rua vão abrir em horário especial para o réveillon

CONFIRA O FUNCIONAMENTO DOS SUPERMERCADOS

Rede Extrabom

  • 28/12 - Todas as lojas vão funcionar normalmente;
  • 29/12 - Todas as lojas funcionarão das 8h às 18h, exceto o Extrabom do Boulevard Shopping Vila Velha, que abrirá das 10h às 21h.
  • 31/12  As lojas vão abrir das 8h às 19h (Exceto: Colatina São Silvano e Centro  só ficarão abertas até as 17h)
  • 1º/12 - Lojas fecham;

Rede Epa 

  • 31/12- Lojas abrem das 8h às 18h;
  • 01/01 - Lojas fechadas;

OK Hipermercado

  • 28/12 - Todas as lojas abrem em horário normal, das 8h às 22h;
  • 29/12 - Em Vitória, funciona das 9h às 20h; no Shopping Moxuara (Cariacica) funcionam das 9h às 20h;
  • 30/12 - Em Vitória, abre das 8h às 23h; nas demais unidades seguem o horário normal de funcionamento, até as 22h;
  • 31/12 -  Todas as unidades na Grande Vitória funcionam até as 20h; em Linhares, funciona das 8h às 18h;
  • 1º/12 - Lojas fecham;

OK Superatacado

  • 28/12- Todas as lojas abrem em horário normal, das 8h às 22h;
  • 29/12 -No Shopping Moxuara (Cariacica), funcionam das 9 às 20h; Em Brisamar e Aribiri (Vila Velha), Laranjeiras (Serra) e Maracanã (Cariacica) abrem das 8h às 18h; A unidade de Linhares estará fechada;
  • 30/12 -Funcionamento normal;
  • 31/12 - Lojas da Grande Vitória funcionam até as 20h;
  • 1º/12 - Lojas fecham;

Sempretem

  • 28 a 30/12 - Funcionamento normal (exceto Guarapari: em 29/12, fecha às 20h)
  • 31/12 - Loja de Jardim Limoeiro abre das 7h às 20h; em Guarapari, das 8h às 20h;
  • 1º/12 - Lojas fecham;

Walmart

  • 28 a 30/12 - Lojas abrem das 8h às 0h;
  • 31/12- Funciona das 8h às 20h;
  • 1º/01 - Lojas fecham;

Rede Carone

  • 31/12 - Lojas abertas das 8h às 20h 
  • 01/01 - Lojas fecham;

Sam's Club

  • 28 a 30/12 - Abre das 8h às 22h;
  • 29/12 - Funciona das 8h às 18h;
  • 31/12 - Loja aberta das 8h às 17h;
  • 1 º/01 - Fechado;

Perim

  • 28 a 30/12 - Unidades abrem das 8h às 22h;
  • 31/12 - Lojas abertas das 8h às 20h;
  • 28/12 e 1º/01 - Lojas fecham;

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados