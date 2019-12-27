Supermercados vão abrir na véspera de réveillon; confira o funcionamento

O feriadão de ano-novo vai ter horário especial de funcionamento dos supermercados de sábado (28) a terça-feira (31) na Grande Vitória. Já no primeiro dia de 2020, os estabelecimentos estarão fechados. Na véspera do réveillon, a maioria das lojas vai abrir às 9h e o horário de fechamento varia entre 18h e 20h. Veja como vão funcionar esses estabelecimentos.
CONFIRA O FUNCIONAMENTO DOS SUPERMERCADOS
Rede Extrabom
- 28/12 - Todas as lojas vão funcionar normalmente;
- 29/12 - Todas as lojas funcionarão das 8h às 18h, exceto o Extrabom do Boulevard Shopping Vila Velha, que abrirá das 10h às 21h.
- 31/12 As lojas vão abrir das 8h às 19h (Exceto: Colatina São Silvano e Centro só ficarão abertas até as 17h)
- 1º/12 - Lojas fecham;
Rede Epa
- 31/12- Lojas abrem das 8h às 18h;
- 01/01 - Lojas fechadas;
OK Hipermercado
- 28/12 - Todas as lojas abrem em horário normal, das 8h às 22h;
- 29/12 - Em Vitória, funciona das 9h às 20h; no Shopping Moxuara (Cariacica) funcionam das 9h às 20h;
- 30/12 - Em Vitória, abre das 8h às 23h; nas demais unidades seguem o horário normal de funcionamento, até as 22h;
- 31/12 - Todas as unidades na Grande Vitória funcionam até as 20h; em Linhares, funciona das 8h às 18h;
- 1º/12 - Lojas fecham;
OK Superatacado
- 28/12- Todas as lojas abrem em horário normal, das 8h às 22h;
- 29/12 -No Shopping Moxuara (Cariacica), funcionam das 9 às 20h; Em Brisamar e Aribiri (Vila Velha), Laranjeiras (Serra) e Maracanã (Cariacica) abrem das 8h às 18h; A unidade de Linhares estará fechada;
- 30/12 -Funcionamento normal;
- 31/12 - Lojas da Grande Vitória funcionam até as 20h;
- 1º/12 - Lojas fecham;
Sempretem
- 28 a 30/12 - Funcionamento normal (exceto Guarapari: em 29/12, fecha às 20h)
- 31/12 - Loja de Jardim Limoeiro abre das 7h às 20h; em Guarapari, das 8h às 20h;
- 1º/12 - Lojas fecham;
Walmart
- 28 a 30/12 - Lojas abrem das 8h às 0h;
- 31/12- Funciona das 8h às 20h;
- 1º/01 - Lojas fecham;
Rede Carone
- 31/12 - Lojas abertas das 8h às 20h
- 01/01 - Lojas fecham;
Sam's Club
- 28 a 30/12 - Abre das 8h às 22h;
- 29/12 - Funciona das 8h às 18h;
- 31/12 - Loja aberta das 8h às 17h;
- 1 º/01 - Fechado;
Perim
- 28 a 30/12 - Unidades abrem das 8h às 22h;
- 31/12 - Lojas abertas das 8h às 20h;
- 28/12 e 1º/01 - Lojas fecham;