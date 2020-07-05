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Vila Velha

Vídeo mostra carro perdendo o controle e capotando na Darly Santos

Segundo a PM, o motorista de 43 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital particular de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 15:43

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 15:43

Carro capota na Darly Santos, em Vila Velha
Carro capota na Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Central de Videomonitoramento da PMVV
O condutor de um veículo de passeio perdeu o controle da direção enquanto trafegava na Rodovia Darly Santos, sentido Novo México, em Vila Velha, por volta das 11h40 deste domingo (05).
De acordo com informações da Polícia Militar, o carro acabou capotando e caindo dentro de um valão. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha (PMVV), as câmeras de videomonitoramento do município captaram o exato momento do acidente considerado "cinematográfico".
Segundo a PMVV, Lenadro Paulino Freitas, de 48 anos, que dirigia um Hyundai HB 20, branco, trafegava no sentido da Rodovia do Sol, quando perdeu o controle do veículo depois de aquaplanar pista, capotar várias vezes e parar no canteiro central da via.  O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital particular de Vitória, segundo a PM.
O carro já está sendo removido do local. A Guarda Municipal deu o primeiro apoio com a organização do trânsito e socorro da vítima e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi responsável por prestar o atendimento final da ocorrência.

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